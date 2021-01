Pokémon GO: evento speciale per la regione di Johto

Pokémon GO festeggia la regione di Johto con un evento speciale. Intanto è partito il conto alla rovescia per il Tour di Kanto atteso per il 20 febbraio

Su Pokémon GO proseguono i festeggiamenti delle diverse regioni del mondo dei Pokémon. In attesa del tour di Kanto, che avrà luogo il 20 febbraio, la prossima regione celebrata sarà quella di Johto. L’appuntamento è dalle 10:00 di martedì 26 gennaio 2021 alle 20:00 di domenica 31 gennaio 2021.

Tutte le info

Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Mareep, Hoppip, Aipom, Sunkern, Yanma, Murkrow, Gligar, Snubbull, Slugma, Miltank e altri Pokémon appariranno più spesso allo stato selvatico. Con un po’ di fortuna sarà possibile incontrare un Miltank cromatico.

Pichu, Cleffa, Igglybuff, Wooper, Tyrogue, Smoochum e Larvitar si schiuderanno dalle Uova da 5 km.

Divertitevi con i compiti di ricerca sul campo esclusivi dell’evento per ricevere come ricompensa polvere di stelle e incontrare Pokémon come Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Chinchou, Mareep, Sudowoodo e Miltank.

I seguenti Pokémon appariranno nei raid:

– Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Mareep, Marill e Larvitar appariranno nei raid a una stella.

– Togetic, Espeon, Umbreon, Skarmory e Miltank appariranno nei raid a tre stelle.

– Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Mareep, Marill e Larvitar appariranno nei raid a una stella. – Togetic, Espeon, Umbreon, Skarmory e Miltank appariranno nei raid a tre stelle. Completate la sfida di collezione a tema Johto durante l’evento catturando Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Sudowoodo, Sunkern, Murkrow, Smeargle, Miltank e Larvitar per ricevere 15 Poké Ball, 10 Ultra Ball e un Aroma.

Se farete evolvere i seguenti Pokémon durante l’evento, la loro forma evoluta conoscerà un attacco esclusivo:

– Fate evolvere Bayleef (la forma evoluta di Chikorita) per ottenere un Meganium che conosce Radicalbero.

– Fate evolvere Quilava (la forma evoluta di Cyndaquil) per ottenere un Typhlosion che conosce Incendio.

– Fate evolvere Flaaffy (la forma evoluta di Mareep) per ottenere un Ampharos che conosce Dragopulsar.

– Fate evolvere Pupitar (la forma evoluta di Larvitar) per ottenere un Tyranitar che conosce Abbattimento.

In più, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) Entei, Raikou e Suicune appariranno nei raid a cinque stelle in orari diversi durante e dopo l’evento per celebrare Johto: