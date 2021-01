In libreria Lupo nero di Antoine Guilloppé

Lupo nero di Antoine Guilloppé arriva nelle librerie italiane grazie a Camelozampa: un capolavoro per percorsi multidisciplinari

Finalmente arriva anche ai lettori italiani un capolavoro che da più di quindici anni viene utilizzato in tutto il mondo per percorsi multidisciplinari. L’albo illustrato, per l’esattezza un silent book, è Lupo nero di Antoine Guilloppé.

In libreria per Camelozampa, il picture book gioca con il bianco e nero, spingendo al limite i confini della nostra percezione visiva e conducendoci abilmente verso un finale che spiazza e che sovverte i nostri pregiudizi.

Un bambino che si incammina, la neve, un bosco fitto di alberi. Due occhi a fessura che lo fissano dall’oscurità. Alle sue spalle si materializza una sagoma sinistra, quella di un lupo, che lo segue nel folto del bosco…Un crescendo incalzante e drammatico, fino al toccante colpo di scena finale.

In Lupo nero l’assenza di testo e di colori rende palpabile il silenzio in cui è immerso il bosco: un bosco che prende forma nelle illusioni ottiche create dall’alternanza di bianco e nero.