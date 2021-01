Bpco: una triplice terapia riduce la mortalità

Bpco, i dati dello studio ETHOS: la triplice terapia con budesonide/glicopirrolato/formoterolo riduce la mortalità per tutte le cause

La triplice terapia con budesonide/glycopirrolato/formoterolo fumarato potrebbe ridurre la mortalità rispetto alla doppia broncodilatazione (glicopirrolato/formoterolo fumarato – GFF) nei pazienti con Bpco. Questi i risultati di un’analisi dello studio ETHOS, pubblicata su the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Razionale e disegno dello studio

Il trattamento per la Bpco si basa sull’impiego di broncodilatatori (antagonisti muscarinici a lunga durata d’azione – LAMA – e/o agonisti beta-2 a lunga durata d’azione – LABA) che potrebbero essere combinati con uno steroide inalatori (ICS).

Mentre questi farmaci potrebbero migliorare sia la funzione polmonare che la sintomatologia e ridurre la frequenza di riacutizzazioni di Bpco, i dati dei clinical trial sul beneficio in termini di riduzione della mortalità sono ancora poco consistenti.

Nel caso specifico dello studio di fase 3 ETHOS, la terapia tripla BGF si è dimostrata in grado di ridurre la mortalità per tutte le cause vs. GFF. Tuttavia, per ben 384 pazienti su 8.509 partecipanti allo studio non era noto lo stato vitale ad un anno di follow-up.

In ragione dell’importanza clinica di questo endpoint, si imponeva la necessità, pertanto, di rivisitare i dati della mortalità dello studio ETHOS in modo più accurato.

Su questi presupposti sono state implementate delle analisi aggiuntive che hanno valutato la riduzione della mortalità per tutte le cause con BGF vs. GFF nel trial ETHOS, allo scopo di verificare la robustezza dell’effetto, il possibile impatto della sospensione del trattamento con ICS e la relazione tra le riacutizzazioni di Bpco e la mortalità.

Queste analisi sono state condotte dopo raccolta di informazioni sullo stato vitale relativamente ai pazienti per i quali, alla fine del trial, non erano disponibili per le analisi originarie del trial.

Risultati

Nel dataset finale dei pazienti dello studio, che includeva, dopo questa raccolta informazioni aggiuntiva, i dati sullo stato vitale a 52 settimane del 99,6% della popolazione intent-to-treat dello studio, è emerso che la mortalità con BGF 320/18/9.6 µg era significativamente più bassa vs- GFF (HR= 0,51; IC95%=0,33-0,80; p non corretto per fattori confondenti = 0,0035).

Invece, non sono state rilevate differenze significative della mortalità quando si mettevano a confronto BGF 320/18/9,6 µg con budesonide/formoterol fumarato (BFF; HR= 0,72; IC95%=0,44-1,16; riduzione pari al 28%; P =0,1721), oppure BGF 160/18/9,6 μg verso le due terapie doppie previste dal protocollo.

I risultati si sono mantenuti simili quando si escludevano dall’analisi i primi 30, 60 o 90 giorni di trattamento. Quanto alla mortalità CV, le percentuali sono state pari allo 0,5%, 0,8%, 1,4% e 0,5% dei pazienti trattati rispettivamente con BGF 320/18/9,6 µg, BGF 160/18/9,6 μg, GFF e BFF.

Implicazioni dello studio

I risultati dell’analisi aggiuntiva hanno confermato la capacità della terapia tripla BGF 320/18/9.6 μg di ridurre in modo significativo la mortalità rispetto ai pazienti con Bpco trattati con GFF, mentre non sono state osservate differenze significative di riduzione della mortalità tra i pazienti trattati con BGF e pazienti trattati con BFF.

Lo studio ha anche dimostrato che la terapia tripla contenente una dose dimezzata di ICS (BGF 160/18/9,6 μg) non era in grado di ridurre la mortalità in modo statisticamente significativo rispetto alle terapie duplici di confronto.

In conclusione, i risultati dello studio ETHOS suffragano il beneficio della terapia tripla BGF 320/18/9,6 μg nel ridurre la mortalità per tutte le cause versus una combinazione LAMA/LABA (GFF), nei pazienti con Bpco di grado da moderato a molto severo e con una storia di riacutizzazioni di malattia. Tali benefici sono risultati consistenti con l’analisi originaria e non sembrano essere guidati da una riduzione dell’impiego di ICS.

“Indipendentemente dai meccanismi precisi coinvolti in quanto osservato – concludono i ricercatori – i risultati dello studio sottolineano la necessità di individuare nella riduzione della mortalità un goal raggiungibile nel trattamento della Bpco che, come è noto, rappresenta una delle cause principali di morte a livello globale”.

