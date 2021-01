Andrea Bertolucci in libreria con “Trap Game”

“Trap Game. I sei comandamenti del nuovo hip hop” è il nuovo libro di Andrea Bertolucci con la prefazione di Emis Killa e TM88

Dalle anguste case diroccate nei sobborghi di Atlanta, la musica trap ha conquistato in meno di vent’anni tutto il mondo, influenzando molti aspetti della cultura giovanile quali il linguaggio, l’abbigliamento e i consumi. Con il contributo esclusivo di alcuni fra i maggiori artisti sulla scena trap italiana – Lazza, Vegas Jones, Ketama126, Ernia, Beba e Maruego – il libro racconta gli argomenti prediletti (i soldi, il “blocco”, le sostanze, lo stile, le donne e il linguaggio) sui quali questa cultura ha edificato il proprio successo. Riccamente illustrato e aperto da un’introduzione storica utile a contestualizzarne le origini, “Trap Game” è un libro per tutti: chi non ha familiarità con il genere sarà aiutato nella comprensione dai box che contengono citazioni, aneddoti, canzoni chiave e i “dissing”, ovvero i più famosi litigi. La doppia prefazione di TM88 ed Emis Killa, la partecipazione di Filippo Agostinelli e la copertina di Moab, uno dei grafici italiani più noti nel “Trap Game”, ne fanno invece un must per tutti gli appassionati del genere.

Biografia dell’autore

Nato all’alba degli anni ’90, Andrea Bertolucci è un giornalista e scrittore esperto di cultura giovanile e si occupa di trap fin da quando questa ha mosso i suoi primi passi nel nostro Paese. La sua attività professionale lo ha avvicinato negli anni ad alcune tra le principali redazioni televisive e web nazionali, con le quali tuttora collabora. Per Hoepli è appena uscito il suo libro “TRAP GAME. I sei comandamenti del nuovo hip hop”, che vede la partecipazione di alcuni fra i principali artisti sulla scena italiana.