The Umbrella Academy 3, svelati i nuovi membri

Justin Cornwell è MARCUS (#1), un leader nato che trasuda fiducia e riesce a tenere unita e salda la famiglia, ugualmente affascinante e dal fisico cesellato e colossale.

Justin H. Min è BEN (#2), ma non quel Ben che conosciamo. Questo è un Ben intrigante, tattico, feroce, determinato a ottenere il suo status da leader.

Britne Oldford è FEI (#3), ragazza in grado di vedere il mondo in modo del tutto speciale. Solitamente è la persona più intelligente nella stanza e anche quella disposta a negoziare, ma se provi a scavalcarla o andarle contro allora non si torna più indietro.

Jake Epstein è ALPHONSO (#4), combattente contro il crimine sfregiato con un senso dell’umorismo caustico e pungente che si diverte e rimproverare verbalmente i suoi nemici tanto quando adora la pizza e una confezione da sei birre.

Genesis Rodriguez è SLOANE (#5), sognatrice romantica e desiderosa di vedere il mondo fuori dalla Sparrow Academy. Anche se si sente molto legata alla sua famiglia, Sloane ha dei suoi progetti e potrebbe anche decidere di seguirli a scapito di tutto il resto.

Cazzie David è JAYME (#6), ragazza solitaria capace di grande ferocia che è meglio evitare a tutti i costi. Non parla molto perché non è obbligata a farlo.

Il cubo è CHRISTOPHER (#7), fedele e affidabile cubo telecinetico in grado di gelare istantaneamente una stanza e indurre una paura paralizzante senza preavviso.

Le riprese della terza stagione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), inizieranno a febbraio.