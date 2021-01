Sensei e Clementino sono i “Capi del Rap”

“Capi del Rap” è il nuovo singolo di Sensei e Clementino: un brano motivante ed esplosivo che mette d’accordo estimatori del rap e della moderna Trap

Arriva con il nuovo anno il nuovo singolo di SENSEI & CLEMENTINO “CAPI DEL RAP” (STAR-M SRL / BELIEVE) un brano motivante ed esplosivo molto innovativo che mette d’accordo i gusti degli estimatori del rap italiano con quelli di chi ascolta la moderna Trap, scritto da Sensei con Clementino su musica di Yazee e la produzione esecutiva di AGOSTA & MITCH DJ.

Sensei e Clementino nelle strofe della canzone dimostrano tutte le loro capacità tecniche facendo tantissimi incastri e punchline con variazioni di Flow super veloce e più lento. Il ritornello cantato da Sensei con stile melodico ed armonico entra subito in testa dando una carica di energia che fa ballare senza fermarsi. La base prodotta da Yazee (Producer multiplatino) è molto ritmata e piena di suoni che portano l’ascoltatore in un mondo nuovo colorato e pieno di adrenalina. Il titolo “Capi del rap” rappresenta appieno lo spirito musicale degli artisti di questo brano dimostrandosi due pilastri importanti per la musica italiana di oggi.

“Questo brano rappresenta la rivalsa di tutte le persone che anche se venute dal basso, riescono a realizzarsi credendo nei propri sogni ed impegnandosi ogni giorno – dichiara SENSEI – ritengo Clementino uno degli artisti più forti della scena italiana e sento di aver imparato tantissimo da lui, quindi, sono onorato di questa collaborazione. Mentre scrivevo il ritornello mi sono reso conto che la cosa che più ci accomuna è proprio il fatto che siamo riconosciuti ovunque per essere degli ottimi rapper.”

“Sono molto contento di questa collaborazione con Sensei – dice CLEMENTINO – a mio avviso uno dei più forti della scena. In Extrabeat sicuramente è il numero uno. Sono felice di aver scritto a quattro mani con lui questo testo che di sicuro avrà un grande successo. Le tecniche e le rime utilizzate in questo brano sono incredibili. Vai broooo!!! “

Qui il video: https: https://youtu.be/uBD3T-pgtjw

“Nel video Sensei e Clementino si trovano invischiati in una rap battle clandestina. Accompagnati dalla presenza di una misteriosa guida, interpretata da Luciano Peritore, vengono attirati in un buio e fumoso seminterrato. Ispirato a pellicole come Fight Club e 8 Mile – racconta il regista THE FREGO – il videoclip mostra i protagonisti lottare contro dei loschi bodyguard e coinvolgere un pubblico inizialmente ostile per dimostrare di essere gli unici e incontrastati “Capi del Rap”.

BIOGRAFIA

Alessandro Piludu, in arte SENSEI, classe 1995, nato a Cagliari è considerato il rapper più veloce e da tanti viene definito l’Eminem Italiano. Molto disciplinato e determinato fin da piccolo studia karate sotto la guida del padre, diventando campione nazionale e internazionale nel combattimento, il suo nome deriva quindi da quest’arte marziale giapponese. Il suo stile Rap viene riconosciuto come unico in Italia per la scansione perfetta delle parole ad una velocità impressionante (sino a 19 sillabe al secondo) e per il sound moderno ed originale che viene utilizzato nelle basi delle sue canzoni. Inizia la sua carriera a soli 15 anni per le strade della sua città, facendo esperienza nei freestyle sino ad arrivare al rilascio del suo primo mixtape chiamato “Innovazione” nel 2014.

L’anno successivo Sensei lancia il brano “Mi presento” e diventa un fenomeno web ricevendo dal pubblico italiano il titolo di “Rapper più veloce d’Italia”.

Nel 2017 viene pubblicato il suo primo Album ufficiale “Acrobazie Liriche” interamente prodotto da Yazee (multi-platinum producer di Nitro & Salmo).

Si esibisce nella trasmissione televisiva di “Tu si que vales” di Canale 5 e il video postato su YouTube totalizza più di 6 milioni di views. Nel 2018 pubblica il suo secondo Album intitolato “Top Flow”. Usa la sua musica come canale per risvegliare la forza interiore e l’anima degli ascoltatori con messaggi spirituali e pratici, per questo in molti lo chiamano “Benedetto”. Nel 2019 viene presentato da Real Talk Street – Sensei, e in pochi giorni totalizza più di 300.000 views. In estate esce con il singolo “Bombo” Andrea Piraz Feat. Sensei per Sony Music – Columbia. Nel 2020 firma il contratto discografico con l’etichetta Star-M e la produzione Bunker Home Productions di Paolo Agosta ed è in arrivò il suo nuovo album. Il 4 marzo, nel giorno in cui l’Italia entra in lockdown, partecipa alla Godzilla Challenge organizzata da Eminem pubblicando la sua esibizione su Youtube che in pochi giorni totalizza più di 250.000 views e diversi articoli su magazine online. Il 12 Giugno 2020 esce il Feat. del brano “Oltre le differenze” scritto a 6 mani con Ossido Master e una leggenda dell’hip hop mondiale, quale Busta Rhymes, prodotto da Agosta & Mitch Dj presso il Bunker Home Studio e distribuito da Believe.

In un solo mese totalizza 1 Mln di stream tra YouTube, Tik Tok e Spotify ed entra in rotazione su Rtl Sub. Il 4 agosto esce “Cavalli Pazzi” scritto da Sensei e L’Elfo per Real Talk, prodotto da Funkyman & TrappTony – Scratch by Dj Bront, distribuito da Warner Music. L’album prossimo all”uscita è realizzato da tanti producer ed è ricco di collaborazioni di spessore con artisti noti tra cui Busta Rhymes, Clementino, Hayce Lemsi (noto rapper francese) e Laïoung.

LINK

https://www.instagram.com/sensei_benedetto/?hl=it

https://www.youtube.com/channel/UC7sn-GBcHxvTETIwp6cqdsw

https://it-it.facebook.com/senseipaginaufficiale/