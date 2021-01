Fibrillazione atriale e ipertensione: cervello a rischio

Ipertensione in pazienti con fibrillazione atriale: possibile aumento del rischio di lesioni al cervello secondo un nuovo studio

La pressione arteriosa (BP) e l’ipertensione possono essere associate al rischio di lesioni della sostanza bianca nei pazienti con fibrillazione atriale (AF) ma non di grandi infarti non corticali o corticali, secondo i risultati di uno studio pubblicato su “Hypertension”. In ogni caso, la BP e l’ipertensione non appaiono associate alla funzione neurocognitiva nella stessa popolazione di pazienti.

Analisi trasversale mediante risonanza di soggetti aritmici in terapia antipertensiva

Utilizzando i dati dello studio Swiss-AF, i ricercatori – guidati da Stefanie Aeschbacher, dell’Ospedale Universitario di Basilea (Svizzera) – hanno incluso in questa analisi trasversale 1.738 pazienti con AF (età media, 73 anni; 73% uomini).

La BP media in questa coorte era di 135/79 mm Hg e il 67% era in terapia di trattamento per la riduzione dei valori pressori. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a risonanza magnetica cerebrale e le eventuali lesioni sono state classificate come grandi infarti non corticali o corticali, piccoli infarti non corticali, microsanguinamenti o lesioni della sostanza bianca (graduate secondo la scala Fazekas).

Complessivamente, il 99% dei partecipanti ha presentato lesioni della sostanza bianca (54% con punteggio Fazekas di 2), il 22% aveva grandi infarti non corticali o corticali, il 21% aveva piccoli infarti non corticali e il 22% ha evidenziato microsanguinamenti.

Prevalenza di danni della sostanza bianca in linea con l’aumento della pressione sistolica

I ricercatori hanno osservato un aumento lineare della prevalenza delle lesioni della sostanza bianca con un punteggio Fazekas di almeno due, e piccoli infarti non corticali e microsanguinamenti oltre al volume delle lesioni della sostanza bianca tra le categorie di BP sistolica (< 120 mm Hg, 120-140 mm Hg, 140-160 mm Hg e 160 mm Hg; P per tutti < 0,02). Tuttavia, non c’era differenza tra le categorie di BP diastolica (< 70 mm Hg, 70-80 mm Hg, 80-90 mm Hg e 90 mm Hg).

Rispetto ai pazienti con BP sistolica inferiore a 120 mm Hg, il rischio di lesioni della sostanza bianca con un punteggio di Fazekas di almeno due è cresciuto con l’aumento della BP sistolica stessa (P per tendenza < 0,001):

BP sistolica da 120 mm Hg a 140 mm Hg (OR aggiustato [aOR] 1,25; IC al 95% CI 0,94-1,66);

BP sistolica da 140 mm Hg a 160 mm Hg (aOR 1,41; IC al 95% 1,03-1,93);

BP sistolica di 160 mm Hg o superiore (aOR 2,54; IC al 95% 1,65-3,95).

Inoltre, il coefficiente beta aggiustato per le lesioni della sostanza bianca per ogni aumento di 5 mm Hg di BP sistolica era di 0,04 (IC al 95% 0,02-0,05; P < 0,001) e 0,04 per ogni aumento di BP diastolica (IC al 95% 0,01-0,06; P = 0,004).

Maggiore possibilità di ictus, deficit cognitivo e demenza vascolare

«Da un punto di vista prognostico, le lesioni della sostanza bianca sono importanti perché i pazienti con queste lesioni vanno incontro a un aumento del rischio di ictus, deficit cognitivo e demenza vascolare” scrivono Aeschbacher e colleghi.

“Per esempio, diversi tipi di lesioni cerebrali sono stati trovate associati al declino cognitivo nella popolazione generale e grandi infarti e lesioni della sostanza bianca hanno dimostrato di essere associati a una minore funzione cognitiva nella nostra coorte di pazienti con AF” proseguono.

“Le lesioni da moderate a gravi della sostanza bianca (definite come Fazekas 2), presenti in oltre la metà della nostra popolazione studiata, sono note per essere comuni nelle popolazioni anziane e la loro estensione in volume nel nostro studio è elevata” aggiungono. Inoltre, ogni aumento di 5 mm Hg della BP sistolica aumentava il rischio di piccoli infarti non corticali (OR 1,05; IC al 95% 1,01-1,08; P = 0,006).

I ricercatori non hanno trovato alcuna associazione coerente tra BP e ipertensione con il volume di piccoli infarti non corticali; tuttavia, la presenza di microsanguinamenti era associata a ipertensione, ma non alla BP, né sistolica né diastolica.

Secondo lo studio, non c’era alcuna associazione tra BP e funzione neurocognitiva quando si utilizzava il Montreal Cognitive Assessment score o qualsiasi altro test neurocognitivo. I ricercatori hanno osservato un’associazione inversa tra l’ipertensione e il Montreal Cognitive Assessment score per la prevalenza di lesioni della sostanza bianca con punteggio di Fazekas di due o più ( P = 0,007), ma l’associazione non è stata significativa tra i pazienti con un punteggio di Fazekas inferiore a due.

“La BP e l’ipertensione nei pazienti con AF sono fortemente associate a lesioni della sostanza bianca e in misura minore a piccoli infarti non corticali, ma non a grandi infarti non corticali o corticali” ribadiscono i ricercatori.

“I nostri dati suggeriscono che la presenza e l’entità delle lesioni della sostanza bianca sono alterate dall’entità dell’ipertensione. Sono necessari ulteriori studi per valutare l’effetto di un controllo della BP più aggressivo sulle lesioni cerebrali nei pazienti con AF” concludono Aeschbacher e colleghi.

Riferimento bibiliografico:

Aeschbacher S, Blum S, Meyre PB, et al. Blood Pressure and Brain Lesions in Patients With Atrial Fibrillation. Hypertension. 2020 Dec 28. [Epub ahead of print] doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16025.

