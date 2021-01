ColourPop lancia i trucchi ispirati a Animal Crossing

ColourPop x Animal Crossing: arriva la linea make up ispirata al videogame. La collezione, in collaborazione con Nintendo, sarà disponibile dal 28 gennaio

Una linea di make up per chi ama l’avventura. ColourPop, in collaborazione con Nintendo, ha svelato la nuova collezione di cosmetici dedicati a Animal Crossing: New Horizons.

La linea include diversi prodotti di bellezza ispirati al popolare videogioco Nintendo, tra cui quattro palette che riprendono i colori caratteristici dei personaggi del gioco. Rosa pastello con un tocco di giallo per Fuffi, sfumature di verde per Tom Nook e famiglia, tonalità neutre e marroni per Blatero e Celeste, e colorazioni viola per Bice e sorelle. Oltre alle palette, sono disponibili 6 rossetti idratanti, 2 blush e una crema glitterata.

La collezione ColourPop x Animal Crossing: New Horizons come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sarà disponibile a partire dal 28 gennaio nello store online di ColourPop.