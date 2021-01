Castellitto e Totti nella prima clip di Speravo de morì prima

“M’hanno preso, interpreto te”, comunica Pietro Castellitto a Francesco Totti nella clip di Speravo de morì prima: la serie sull’ex Capitano della A.S. Roma, in arrivo su Sky e in streaming su NOW TV a marzo.

E se Castellitto è mancino, mentre il destro di Totti è stato uno dei più letali di sempre in campo, basta “girare la TV, ribaltando le immagini”, come dice il giovane Castellitto nel video?

Cresciuto con il poster di Totti in camera, Pietro riceve l’investitura ufficiale da parte del fuoriclasse giallorosso in questa clip, la prima di una serie di immagini che accompagneranno al debutto la produzione Sky Original. La serie è un dramedy in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma tratto dall’opera ‘Un Capitano’ di Francesco Totti e Paolo Condò (edita da Rizzoli Libri S.p.A), da cui è stato tratto anche il docu-film ‘Mi chiamo Francesco Totti’ di Alex Infascelli, presentato in occasione dell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma.