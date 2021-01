Anno accademico prorogato: lauree fino a giugno

L’anno accademico sarà prorogato e ci si potrà laureare fino a giugno senza doversi iscrivere di nuovo: l’annuncio del ministro Manfredi

Di solito l’anno accademico si conclude il 31 marzo, ma “per venire incontro ai ragazzi ed evitare che ci siano costi aggiuntivi, con grande probabilità prorogheremo l’anno accademico a giugno. Così ci si potrà laureare fino a giugno senza doversi riscrivere all’università”. Lo ha annunciato il ministro dell’Università Gaetano Manfredi, intervenuto in diretta questa mattina su Rai Radio1 come riferisce la Dire (www.dire.it).

SECONDO SEMESTRE SI SVOLGERÀ IN PRESENZA

“A metà febbraio il secondo semestre riprenderà in presenza, sempre con attenzione alla sicurezza”. Il ministro dell’Università e della Ricerca lo ha ribadito in diretta questa mattina. “Ho invitato i rettori a definire con rapidità i piani di riapertura per informare gli studenti, che così potranno organizzarsi per tempo- ha aggiunto Manfredi- C’è grande disponibilità a tornare in aula in presenza. I docenti sono pronti e le università organizzate. Sono fiducioso che nel secondo semestre si possa tornare in presenza in aula”.