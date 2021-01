“Sognonauta”: è online il nuovo album di Febo

È disponibile sulle piattaforme digitali per il download “SOGNONAUTA”, il nuovo album di Febo: il disco fuori per LAB14/Believe Digital

È disponibile in digitale “SOGNONAUTA” (ascolta qui), il nuovo album di FEBO (LAB14/Believe Digital): disco composta da 12 tracce, 12 racconti, 12 strade che partono da luoghi e tempi diversi e distanti per arrivare nello stesso posto e nello stesso attimo.

“Questo album rappresenta l’evoluzione musicale che ho avuto nel tempo – racconta Febo -. Una tracklist di 12 brani che fa un viaggio attraverso storie d’amore e spaccati di vita, da qui il titolo “SOGNONAUTA”.

All’interno del disco due featuring importanti: nella canzone “Fino in fondo”, singolo di lancio dell’album, il feat. dell’attore italiano Giorgio Pasotti e nel brano “L’amore (E’ o amor)”, invece, c’è la partecipazione di uno dei gruppi più importanti del Brasile, Pixote, che vanta milioni di streams e followers. Questa canzone sarà il singolo estivo e verrà lanciato contemporaneamente in Italia e in Brasile. Qui la tracklist completa:

Se domani Lontano (GUARDA VIDEO) Hai loviù Fino in fondo (feat Giorgio Pasotti) L’uomo lunatico Ciliegie (GUARDA VIDEO) Bella gente (folk version) L’amore (feat Pixote) Nonostante tutto Tokyo (GUARDA VIDEO) Nonna dammi 4 numeri (GUARDA VIDEO) Esseri liberi

Alla produzione artistica dell’album tante collaborazioni importanti: Riccardo Piparo, Marta Venturini, Francesco “Katoo” Catitti e Fabio Raponi. Altrettanto importante la firma dell’autore Marco Rettani, come coautore di alcune canzoni dell’album stesso.

Febo è un cantautore, musicista e produttore contemporaneo, scoperto da Eros Ramazzotti grazie ai social. Con lui produce l’album ‘FEBO.” Il primo singolo estratto “Dov’è la terra promessa” entra da subito ai primi posti dell’Air play radiofonica e Febo inizia un’intensa attività live. Collabora con artisti importanti, dallo stesso Eros a Ermal Meta, Tommaso Zanello (Piotta) e Fabrizio Moro. È coautore del brano “Non mi avete fatto niente”, interpretato da Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo 2018 e classificatosi quinto all’Eurovision Song Contest. Esce il 20 novembre in duetto con Fabrizio Moro nel brano “L’illusione (sempre W L’amore)”.

