Rowan, il maiale artista che ama musica e pittura

Rowan è il maiale artista che ama musica e pittura. Vive in Alaska con la sua famiglia umana, che lo ricopre di attenzioni, amore e giocattoli

È curioso, paffuto e ha un talento innato per la musica e la pittura. E non è umano. Fate la conoscenza di Rowan, un simpatico maiale che sta facendo impazzire il web.

Il porcello, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vive in Alaska con la sua famiglia umana, che lo ricopre di attenzioni, amore e giocattoli. Proprio grazie ad un di questi ultimi è uscito fuori il suo lato musicale. In un video virale si può vedere Rowan intento a “suonare” uno dei giochi musicali per bambini piccoli. All’inizio viene incoraggiato dalla proprietaria, scatenando tutto il suo estro artistico.