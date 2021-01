Orrore a Caccamo: 17enne uccisa dal fidanzato e gettata in un burrone

A Caccamo, in Sicilia, la 17enne Roberta Siragusa uccisa dal fidanzato 19enne e gettata in un burrone: il paese è sotto choc

Indagini in corso a Caccamo, nel Palermitano, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza di 17 anni in un dirupo. Il cadavere è stato ritrovato dai carabinieri dietro le indicazioni del fidanzato 19enne. Il ragazzo viene ascoltato in questi minuti in caserma. Avrebbe confessato il femminicidio, come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it). Sul luogo del ritrovamento, nella zona di Monte San Calogero, anche i vigili del fuoco. La vittima si chiamava Roberta Siragusa.

PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO

Sarà lutto cittadino da domani a Caccamo, piccolo centro in provincia di Palermo sconvolto dalla morte della 17enne il cui corpo è stato ritrovato in un dirupo a seguito delle indicazioni del fidanzato. “Una terribile notizia ha scosso gli animi della nostra comunità – si legge sulla pagina Facebook del Comune -. Con sgomento manifestiamo il nostro dolore per la giovane vita spezzata. L’amministrazione comunale e l’intera comunita’ caccamese si stringono attorno ai familiari a cui va la nostra vicinanza in queste ore drammatiche. A partire da domani sara’ proclamato il lutto cittadino”.

IL SINDACO: “SONO SCONVOLTO”

“Non ci sono parole per commentare quanto accaduto, che ha scosso e sconvolto le coscienze dell’intera cittadinanza. Conosco entrambe le famiglie e mai e poi mai avrei potuto immaginare questa immane tragedia che lascerà per sempre il segno nella nostra comunità“. Sono le parole del sindaco di Caccamo, Nicasio Di Cola, riguardo al ritrovamento del cadavere della ragazza di 17 anni in un dirupo di una zona impervia della cittadina in provincia di Palermo. Di Cola si è recato a casa della famiglia della ragazza: “Ci siamo abbracciati con il cuore e con gli occhi- è il suo racconto su Facebook- Non aggiungo altro. Sono distrutto”.