Spider-Man 3: Tom Holland e Zendaya sul set innevato

Spider-Man 3: nuovi dettagli del film diretto da Jon Watts. Un video mostra Tom Holland/Peter Parker, Zendaya/MJ e un set innevato

Continuano a ‘fioccare’ dettagli davvero ‘super’ che riguardano Spider-Man 3.

Dopo l’annuncio della presenza di Alfred Molina nel ruolo del Dottor Octopus, Jamie Foxx in quello di Electro, Benedict Cumberbatch in quello di Doctor Strange e l’avvistamento sul set di Harry Holland (fratello minore del protagonista Tom Holland, ancora sconosciuto il motivo della sua presenza nel film), il Daily Mail ha pubblicato un video che mostra Tom Holland/Peter Parker, Zendaya/MJ e un set innevato (molto romantico).

La clip mostra il giovane ‘Spidey’ alla ricerca di qualcosa, o meglio, di qualcuno camminando in una stradina innevata. Guardando il video balza subito agli occhi la pasticceria Peter Pan e sembra che MJ lavori lì insieme a Ned (interpretato da Jacob Batalon). Non a caso vediamo entrare Peter nel negozio e poco dopo uscire con una tazza di caffè in mano. Forse i suoi piani di conquista non sono andati a buon fine. A proposito della relazione amorosa tra i due non sono ancora stati svelati ulteriori dettagli, ma dal Multiverso possiamo aspettarci di tutto.

Spider-Man 3 come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it) dovrebbe fare un salto temporale rispetto a ‘Spider-Man: Far From Home’. Ancora troppi misteri e segreti aleggiano sul film. Per esempio, anche sulla partecipazione di Andrew Garfield e Tobey Maguire, che hanno interpretato l’Uomo Ragno nei precedenti capitoli.