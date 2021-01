Sondaggi politici: in crescita solo Forza Italia e Azione

Sondaggi politici: nell’ultimo mese +2,1% per Forza Italia, unico partito a crescere in maniera significativa. Segno meno per Lega, Fdi, M5s e Pd

Balzo in avanti per Forza Italia negli ultimi sondaggi politici. La Lega si conferma primo partito con un consenso al 23,2%, in discesa però dello 0,3% rispetto alla rilevazione del 18 dicembre. Tonfo di Italia viva che dopo aver innescato la crisi di governo perde lo 0,6%: ora è al 2,5%. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire (www.dire.it), effettuato con interviste il 22 gennaio 2021 su un campione di mille casi. Tranne Forza Italia e Azione tutte le forze politiche registrano un calo nei consensi. Il Pd si attesta al 20,2% (-0,4%); Fdi al 16,8% (-0,2%); M5s e’ al 14,1% (-0,1%). Crescono appunto Forza Italia al 10,2% (+2,1%) e Azione che raggiunge il 3,4% (+0,1%). La Sinistra scende al 3,1% (-0,3%); Italia viva cede lo 0,6% e cade al 2,5%; +Europa all’1,8% (-0,2%). Guadagnano infine lo 0,1% i Verdi che adesso sono all’1,6%. Il 45,4% gli astenuti/incerti.

CONTE E MELONI IN TESTA PER GRADIMENTO

Giorgia Meloni e Giuseppe Conte sono ancora in testa per gradimento tra i leader politici. Dal 18 dicembre il premier ha guadagnato lo 0,6% e si attesta al 37,7% dei consensi mentre la numero uno di Fdi sale dello 0,2% raggiungendo il 38,1%. Matteo Renzi è all’11,8% e ha perso un altro punto percentuale. Ecco nel dettaglio le performance degli altri leader: – Roberto Speranza 33,1% (-1,4%) – Matteo Salvini 32% (+0,2%) – Silvio Berlusconi 23,8% (+0,5%) – Nicola Zingaretti 23,7% (-0,2%) – Luciana Lamorgese 26% (-0,3%) – Roberto Gualtieri 25,2% (-0,6%) – Carlo Calenda 18,6% (+0,4%) – Luigi Di Maio 17,5% (-0,1%) – Vito Crimi 9,1% (-0,2%)

FIDUCIA NEL GOVERNO CALA AL 30,6%

La fiducia nel governo scende di 1 punto percentuale al 30,6%. Il 64,1% non ha fiducia nell’esecutivo mentre il 5,3% non sa.

URNE? VINCE CENTRODESTRA PER IL 56,7%

Se si votasse oggi il centrodestra vincerebbe le elezioni, la pensa così il 56,7% degli italiani. Solo il 20,9% punta su una coalizione Pd-M5s-sinistra mentre il 22,4% non sa.

GOVERNO PIÙ FORTE SENZA IV? SOLO PER IL 19,3%

Senza Italia viva il governo Conte è più forte solo per il 19,3% degli elettori; più debole per il 62,5% mentre il 18,2% non sa. Tra gli elettori della maggioranza pero’ l’esecutivo si è rafforzato per il 49,5% degli intervistati.