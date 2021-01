Previsioni meteo 23 gennaio: tempo instabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 23 gennaio 2021: ondata di maltempo sulla Penisola, piogge da Nord a Sud e neve sui rilievi per tutto il fine settimana

Weekend all’insegna di condizioni meteo invernali sull’Italia a causa del cedimento dell’anticiclone che ha lasciato spazio all’arrivo di un treno di perturbazioni. Dopo le abbondanti piogge di ieri, anche nella giornata di oggi l’Italia sarà nella morsa del maltempo con piogge lungo tutto lo Stivale e neve sui rilievi alpini e appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nella giornata di domani il tempo sarà instabile con rovesci e rischio nubifragi al Centro-Sud. Le regioni più colpite saranno Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Temperature attese in calo anche nei prossimi giorni con il possibile ritorno della neve a quote collinari all’inizio della prossima settimana.

Intanto per oggi, sabato 23 gennaio 2021, al Nord Italia al mattino tempo diffusamente instabile, con molta neve sulla Carnia; più asciutto in Piemonte. Al pomeriggio ancora fenomeni su Friuli, Veneto, Lombardia e Romagna, nubi sparse e schiarite altrove. In serata tempo instabile con piogge su Friuli e Liguria, asciutto altrove ma con molte nuvole. Neve in calo nella notte dai 500 metri.

Al Centro al mattino molte nubi su tutte le regioni con deboli precipitazioni su Toscana, Lazio e Umbria, asciutto altrove. Al pomeriggio piogge sparse sulle regioni tirreniche, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su Toscana, Umbria e Lazio, nuvoloso o poco nuvoloso sulle altre regioni.

In Toscana piogge diffuse nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio su tutto il territorio toscano; in serata i fenomeni saranno generalmente più abbondanti lungo la costa e sull’Alta Toscana, mentre altrove il tempo si manterrà più asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino instabilità diffusa con piogge alternate a schiarite su tutti i settori, nubi più compatte tra Campania e Calabria. Al pomeriggio ancora maltempo su tutte le regioni più asciutto sulla Sardegna, qualche apertura sulla Sicilia meridionale. In serata migliora con residue piogge sulla Campania, altrove i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi. Neve oltre i 1000-1200 metri.

In Calabria tempo instabile nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio con piogge estese su tutti i settori e neve sulla Sila fino a 1200 metri; più asciutto in serata sulla costa ionica.

Temperature in generale calo sia nei valori minimi che massimi.

