Mobile Banking: ecco Hype, il conto digitale di Banca Sella

Alla scoperta di Hype, il conto digitale di Banca Sella: tre versioni, di cui una gratuita e due a pagamento, che offrono innumerevoli vantaggi

Il mobile banking è una realtà sempre più consolidata in Italia e nel mondo. Negli ultimi anni sono diverse le realtà che hanno puntato su questo nuovo modo di gestire i propri risparmi, ottenendo risultati sorprendenti.

Tra i servizi più interessanti del momento c’è Hype, il conto digitale di Banca Sella che dal 2015 – anno in cui è stato lanciato sul mercato – ha già conquistato la fiducia di oltre un milione di utenti in Italia.

Hype è disponibili in tre versioni, di cui una gratuita e due a pagamento, e porta con sé innumerevoli vantaggi. Innanzitutto il conto Hype, al quale viene abbinata una carta prepagata del gruppo Banca Sella, consente di gestire gli acquisti e di monitorare la propria situazione finanziaria. Inoltre Hype è disponibile anche per gli utenti che non hanno ancora compiuto la maggiore età e permette di effettuare prelievi gratuito su tutto il territorio nazionale ed all’estero.

Aprire un conto Hype è particolarmente semplice in quanto basta seguire la procedura online messa a punto dal gruppo Banca Sella per ricevere direttamente a casa, entro 14 giorni lavorativi, la carta prepagata. Hype è inoltre ottimizzato per gli smartphone grazie alle versioni disponibili per iOS, Android e Huawei Mobile Service e Desktop.

La carta-conto permette inoltre di usufruire di ulteriori vantaggi e promozioni che possono essere sfruttate dagli utenti grazie al codice promo Hype sul sito Shinystat.com.

L’innovativo conto Hype consente ai propri utenti di effettuare transazioni con la carta oppure direttamente con lo smartphone presso i negozi che aderiscono al servizio realizzato da Banca Sella. Inoltre con Hype è possibile pagare tutti i tipi di bollettini e consente di effettuare ricariche telefoniche.

Hype, dunque, è una carta conto che presenta tutti i vantaggi di una carta tradizionale e per questo motivo è possibile inviare e ricevere bonifici così come prelevare contanti dagli sportelli ATM, oltre a ricaricare la carta attraverso un servizio dedicato agli Hypers che aderiscono all’offerta.

Grazie ai servizi Hype Next e Hype Premium è possibile ricevere – condividendo in maniera semplice e veloce il proprio Iban – l’accredito dello stipendio. Il servizio è molto adatto agli utenti più giovani in quanto consente di mettere da parte automaticamente soldi in base alla propria disponibilità economica ed in base agli obiettivi prestabiliti.

Non bisogna far altro che scegliere l’importo da raggiungere e la data prestabilita per farlo. Hype, in questo modo, avvierà un servizio di risparmio che sarà possibile consultare attraverso la barra di avanzamento che mostra la cifra risparmiata fino a quel momento.