Malcom & Marie: nel trailer una Zendaya “esplosiva”

Malcom & Marie, il trailer mostra una Zendaya “esplosiva”: ecco tutti i dettagli sul film, in arrivo il 5 febbraio su Netflix

Innamorati, persi. Questa, però, non è una storia d’amore, come annuncia il trailer, ma una storia sull’amore raccontata in Malcom & Marie. Scritto e diretto da Sam Levinson, il film riesce ad emozionare già dal trailer. Se queste sono le premesse la pellicola è pronta a rapirci con l’eleganza del bianco e nero, con il dramma, con l’amore più profondo che ci sia, con la passione e con gli intensi sguardi e silenzi dei protagonisti, Malcom e Marie, interpretati da due straordinari Zendaya e John David Washington. I due attori, che sono riusciti a conquistare un posticino ad Hollywood, interpretano un regista e la sua fidanzata. Al rientro a casa, dopo l’anteprima del film di Malcom, si mettono in attesa delle recensioni della critica. Ma la storia prende una piega diversa perché emergono rivelazioni sul loro rapporto che mettono alla prova l’amore della coppia.

IL TRAILER UFFICIALE

LA STORIA

In questo dramma romantico toccante di Sam Levinson con Zendaya e John David Washington, un regista (Washington) torna a casa assieme alla fidanzata (Zendaya) dopo il trionfo dell’anteprima di un suo film, sicuro dell’imminente successo finanziario e di critica. La serata subisce però una svolta imprevista quando iniziano a emergere alcune rivelazioni sulla coppia, che ne mettono a dura prova la solidità dell’amore.

In collaborazione con il direttore della fotografia Marcell Rév, Levinson dà vita a un film di un’originalità rara, un’ode alle straordinarie storie d’amore hollywoodiane e un’espressione commovente della fiducia nel futuro del settore cinematografico.

Malcom & Marie, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriva su Netflix il 5 febbraio.