Se ami i giochini che spopolano sul web, questo ti farà letteralmente impazzire.

Quanti scoiattoli vedi nell’immagine di seguito? Trovare il numero giusto non è facile come sembra! L’immagine è stata creata da Dudolf, ed è diventata virale.

(Scrolla in basso per la soluzione)

.

.

.

.

.

.

La soluzione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è 24.