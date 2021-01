Aletium 2020: il ruolo del Cnr nella campagna di scavo

Aletium 2020: il ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella campagna di scavo presso la necropoli messapica di Monte d’Elia in Alezio

L’Istituto per le scienze del patrimonio culturale (Ispc) del Cnr di Lecce è parte integrante del progetto di ricerca “Aletium 2020 – Campagna di scavo archeologico” presso la necropoli messapica di Monte d’Elia in Alezio (Lecce), in collaborazione con il Dipartimento di beni culturali dell’Università del Salento, che detiene la responsabilità scientifica dello scavo ( diretto dal prof. Giovanni Mastronuzzi).

L’attività, rientrante nell’Accordo di collaborazione scientifica stipulato fra i due Enti ed il Comune di Alezio, vede l’Istituto impegnato direttamente sul campo con il proprio personale afferente all’Information Technologies Laboratory (Ivan Ferrari e Francesco Giuri), specializzato in indagini archeologiche e nel rilievo strumentale sia con scanner laser che con tecniche fotogrammetriche supportate da APR.

Relativamente alle attività di rilievo topografico e prospezione geofisica, è inoltre impegnato attivamente nel progetto anche il personale afferente ad altri due laboratori della sede di Lecce del Cnr-Ispc: quello di Topografia Antica, Archeologia e Telerilevamento e quello di Geofisica Applicata ai Beni Archeologici e Monumentali, diretti rispettivamente da Giuseppe Scardozzi e da Giovanni Leucci.

Vedi anche: