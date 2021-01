Al via una serie dedicata a Idefix, il cane di Obelix

LS Distribution e i produttori di Studio 58 lanciano una nuova serie dedicata a Idefix, il cane del celebre cartoner animato Asterix e Obelix

Una serie interamente dedicata a Idefix, il cane di Obelix. L’annuncio arriva da LS Distribution (Mediawan group) e i produttori di Studio 58 che distribuiranno la serie, 52 episodi da 11 minuti, a livello internazionale. Ambientata nell’anno 52 a.C., quando Lutetia (Parigi) era interamente occupata dai romani, la serie vede gli Indomabili, un gruppo di Galli rivoluzionari a quattro zampe guidati da Idefix, combattere contro la ‘romanizzazione’ della citta’.

“Idefix è un piccolo cane, di razza indeterminata, dotato di un animo molto sensibile, ma di carattere ben definito. Adora il suo padrone Obelix, che non gli lesina carezze e ossi di cinghiale, e il suo giovane amico Pepe, protagonista di “Asterix in Iberia“, del quale diventa un inseparabile compagno di giochi. Idefix è un cane molto intelligente, e aiuta non di rado i nostri eroi Galli a cavarsi fuori dalle situazioni difficili, come in “Asterix e Cleopatra“, quando li conduce fuori da una piramide dalla quale non sapevano più uscire.

Forse la sua unica pecca è non aver ancora imparato a riportare i menhir che Obelix gli lancia tentando di insegnargli il suo mestiere. È l’unico cane ecologista al mondo, e si guaisce disperatamente quando viene sradicato un albero (Asterix e i Normanni, Il Regno degli dei). Uderzo fa evolvere il suo ruolo per renderlo più attivo che nei primi albi: trova un giacimento di petra oleum (olio di roccia) ne “L’odissea di Asterix“, fiuta la pista del Figlio di Asterix, poi ritrova Assurancetourix al cimitero degli elefanti ne “Le Mille e un’ora“. (Fonte Asterixweb.it)

I leggendari personaggi di Asterix furono creati dai fumettisti e illustratori Rene’ Goscinny e Albert Uderzo 61 anni fa. Da allora, le loro avventure comiche hanno fatto il giro del mondo vendendo 385 milioni di copie (ogni nuovo album viene stampato in 5 milioni di copie), con 38 album e traduzioni in 111 lingue.