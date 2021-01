Viaggi organizzati in Italia, ecco dove andare

Dal Gran Tour della Campania al trekking in Toscana tra foreste e monasteri: i consigli per i viaggi organizzati tra le perle della nostra Penisola

Volete organizzare un viaggio in Italia ma non avete la minima idea di dove andare? Ci sono mille posti, tutti bellissimi, ma non riuscite a decidere o a trovare una linea che maggiormente vi entusiasma? Allora a questo punto serve solo fare un po’ di chiarezza per organizzare il prossimo viaggio lungo lo Stivale.

Che in Italia abbiamo tantissime località da vedere è innegabile. Stilare una lista delle più belle sarebbe impossibile se non riducendo le opzioni alle solite città più famose e conosciute, correndo il rischio di perdere l’opportunità di vedere alcuni posti incantevoli che meritano davvero.

Come uscire allora da questo vicolo cieco? Affidandosi a Tramundi, la travel company online specializzata in viaggi organizzati in Italia e non solo. Viaggiare nel Bel Paese ha mille e una motivazione ecco perché serve avere le idee chiare su quello che si vorrebbe fare, su ciò che si vorrebbe vedere e scoprire, dai paesaggi all’arte, dalla storia al cibo.

Per ogni tua richiesta Tramundi ha da proporvi delle opzioni di viaggio specifiche che ti portano negli angoli più belli del nostro Paese. E se sei completamente indeciso non ti resta che lasciarti ispirare dai tour in Italia proposti, chiedendo, se lo desideri, anche dei suggerimenti personalizzati.

Alcuni esempi? Il trekking in Toscana, tra foreste e monasteri, per un viaggio rigenerativo che ti porta a piedi nella natura e nella spiritualità della Valtiberina. Una full immersion nella quale il silenzio e la bellezza dei luoghi la fanno da padrone, tra cultura, storia e biodiversità.

Se, invece, sei alla ricerca di un viaggio che ti porti nel cuore di una grande città, tra monumenti, negozi, storia e design, non puoi che scegliere il tour della città della moda, Milano. Quattro giorni per girare a piedi o a bordo di uno storico tram la città meneghina.

Ma se una sola città non basta, Tramundi ti propone anche un viaggio in un’intera regione per toccare i suoi punti più belli e salienti. È il Gran Tour della Campania, da Napoli alla Costiera Amalfitana, facendo un vero viaggio nel tempo ma anche fra i profumi di una terra stupenda. Dallo sfarzo della settecentesca Reggia di Caserta alla moderna e ambita Positano, dal caffè a limoni.

E per gli amanti della sostenibilità un’opzione verde e divertente tutta da provare. Un viaggio in Trentino all’insegna dello sport e delle attività, tra trekking, rafting e tragitti sui ponti tibetani, da fare nei luoghi del Patrimonio UNESCO delle Dolomiti.