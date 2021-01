Ho allacciato le mie scarpe solo per arrivare fino a teVenere si unisce a MarteSe alzi gli occhi al cieloCerte storie brilleranno sempre ed altre te le dimenticheraiCi sono cose che una volta che le hai perse poi non tornano maiE se già ti dico “Porta le tue cose da me”Non dirmi “È troppo presto” perché

[Ritornello: Marco Mengoni]

Io ti prometto

Che staremo assiemе senza cadere

E ogni mio giorno ti appartiеne

Ti prometto che

Inganneremo anche gli anni

Come polvere di stelle filanti

E sarà scritto in ogni testo

Che niente può

Cambiare tutto questo

Incancellabile

Ogni volta che

Mi guardi

[Strofa 2: Frah Quintale]

Posso farti mille promesse

O ingoiarle come compresse

E mandare giù queste parole

Senza neanche sentirne il sapore

Questo mondo da soli non è un granché

Sì, ma neanche in due

Però con te è un po’ meno buio

Anche quando il cielo è coperto di nuvole

E aspettavi smettesse di piovere

Ma sei rimasta tutto il giorno

Io speravo piovesse più forte

Perché è bello riaverti qui intorno

Certe storie diventano polvere

Non ti resta nemmeno un ricordo

Altre invece nonostante il tempo ti restano addosso

[Ritornello: Marco Mengoni]

Io ti prometto

Che staremo assieme senza cadere

E ogni mio giorno ti appartiene

Ti prometto che

Inganneremo anche gli anni

Come polvere di stelle filanti

E sarà scritto in ogni testo

Che niente può

Cambiare tutto questo

Incancellabile

Ogni volta che

[Bridge: Frah Quintale]

I tuoi occhi mi scavano dentro

Ti giuro, non posso nasconderti niente

Fai sembrare il mondo meno freddo

Mi fai perdere il senso del tempo

Non sono mai stato un libro aperto

Ma tu è come se mi avessi già letto

La risposta per tutte le cose che non ti ho mai detto

[Ritornello: Marco Mengoni]

Io ti prometto che

Ogni mio giorno ti appartiene

Ti prometto che

Inganneremo anche gli anni

Come polvere di stelle filanti

E sarà scritto in ogni testo

Che niente può

Cambiare tutto questo

Incancellabile

Ogni volta che

Mi guardi