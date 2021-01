Resident Evil Village: disponibile la demo per PS5

Resident Evil Village: disponibile la demo in esclusiva per Playstation 5. L’ottavo titolo della saga di videogiochi è in arrivo il 7 maggio

Sarà disponibile dal 7 maggio per Steam, PlayStation 5, PS4, Xbox One e Serie X/S Resident Evil Village, ottavo capitolo del popolare survival horror di Capcom. Il titolo è stato presentato ieri sera nel corso di uno Showcase dedicato, durante il quale sono stati svelati il gameplay e una nuova modalità multiplayer per i 25 anni del gioco.

In contemporanea, è stata rilasciata la demo stand-alone Maiden in esclusiva PlayStation 5, grazie alla quale sarà possibile dare uno sguardo in anteprima al misterioso Castello Dimitrescu. In questa esperienza i giocatori dovranno fare affidamento esclusivamente sul loro ingegno per fuggire, poiché non avranno modo di combattere o difendersi.

Resident Evil Village continua la storia di Ethan Winters, iniziata in Resident Evil 7 Biohazard. L’ultimo capitolo combina un’azione mozzafiato con un gameplay survival horror esclusivo, ancora in prima persona.

Nel corso dello Showcase, il team di sviluppo ha rivelato diversi dettagli del titolo, tra cui alcune funzionalità che richiamano gli elementi preferiti dai fan dei precedenti giochi di Resident Evil. Il protagonista Ethan sarà ora in grado di acquistare e vendere oggetti, comprare ricette per creare e personalizzare armi. Utilizzando i materiali trovati durante il gioco, sarà in grado di creare accessori necessari per sopravvivere al misterioso villaggio.

Ethan affronterà molte minacce, come le misteriose figlie di Lady Dimitrescu che possono trasformarsi in sciami di insetti. Ogni nemico avrà il proprio modo distintivo di attaccare, quindi i giocatori dovranno adattare le loro strategie in base a chi avranno davanti.

Per celebrare il 25° anniversario del franchise, che prenderà il via a marzo 2021, Capcom ha annunciato che Resident Evil Village includerà l’accesso a un’esperienza multiplayer gratuita intitolata “Resident Evil Re: Verse”.

Questa nuova modalità presenta straordinarie immagini in stile fumetto e mette i famosi personaggi di Resident Evil l’uno contro l’altro in battaglie “deathmatch” da quattro a sei giocatori in luoghi iconici della saga.

Quando si viene sconfitti in combattimento, il personaggio si rigenera trasformandosi in un’arma biologica per vendicarsi dei nemici. Ulteriori informazioni su “Resident Evil Re: Verse” verranno condivise in un secondo momento.

I preordini per Resident Evil Village, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono già aperti.