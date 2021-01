Pinguino è il nuovo albo illustrato di Polly Dunbar

Ben è elettrizzato per il pinguino che ha ricevuto in regalo. Pinguino, però, non dice una parola. Ben le prova tutte: le smorfie, i balletti, fa la verticale, lo ignora, lo lancia nello spazio… Ma da Pinguino, nessuna reazione: resta sempre muto. Quando però Ben viene mangiato da un leone, Pinguino tira fuori la sua grinta, per un finale dolcissimo e a sorpresa.