“E dentro sono blu” nuovo brano di Francesco Arpino

“E dentro sono blu” è il nuovo singolo di Francesco Arpino disponibile sulle piattaforme digitali: il brano è scritto con Roberto Kunstler

‘E dentro sono blu’ è il nuovo brano di Francesco Arpino, disponibile sui digital store e in rotazione radiofonica. Guarda il video su YouTube: https://youtu.be/_X1HUL7Vk1Q

Ascolta la canzone sui digital store: https://singolo.lnk.to/yBVJN8XY

Il brano, scritto a quattro mani con Roberto Kunstler, è il nuovo singolo estratto da Canzoni per Alieni, il primo album di Arpino in uscita nel 2021.

“È un pezzo emotivo ma dannatamente semplice, scritto in cinque minuti o poco più – racconta Arpino. Roberto (Kunstler) aveva un foglio con scritto il testo; io ho preso la chitarra in mano e in pochissimo tempo è nata la canzone. E’ una canzone che ho suonato spesso dal vivo, e il mio pubblico la ama molto. Ora sono felice di farvela sentire nella sua versione definitiva, con gli arrangiamenti di Francesco Musacco”.

L’album ‘Canzoni per Alieni’, in uscita per l’etichetta So Music, annovera anche la collaborazione di musicisti internazionali tra cui Chris Thomas (The Beatles, Pink Floyd, Elton John), Phil Spalding, Phil Palmer e Sean Lennon, coautore insieme ad Arpino di due brani inediti.

CREDITS

E DENTRO SONO BLU

Musica: Francesco Arpino

Testo: Roberto Kunstler

Prodotto da Francesco Arpino

Registrato al Rock me Amadeus Studios e Muzak Studios.

Arrangiamenti di Francesco Musacco

Voci Chitarre e tastiere: Francesco Arpino

Tastiere basso e Synth: Francesco Musacco

Batteria: Walter Sacripanti

BIOGRAFIA

Francesco Arpino esordisce nei primi anni 2000 come frontman prima degli OffSide (band che partecipa al Festival di Sanremo 2002 con il brano “Quando una ragazza c’è”, in gara tra le Nuove proposte), e dei B-nice subito dopo.

Dopo queste esperienze, Arpino decide di dedicarsi all’attività di arrangiatore, produttore di studio e compositore. Apre a Roma il suo studio di registrazione “Rock Me Amadeus”, noto per l’alta qualità di recording realizzata grazie all’ausilio di microfoni e preamplificatori vintage.

Può vantare collaborazioni importanti, sia nazionali che internazionali, tra cui ricordiamo Sean Lennon, Gary Lucas, Phil Spalding, Chris Thomas, Phil Palmer, Bill Bartell, Mark Owen, The Niro, Steve Forward, Giuliano Sangiorgi, Alessandro Haber, Roberto Kunstler, Alessio Bonomo, Sergio Cammariere, Giusy Ferreri, Danilo Rea, Gatto Panceri, Diana del Bufalo, Irene Fornaciari, Luca Carboni, Bungaro, Paolo Ruffini, e molti altri.

TESTO

E DENTRO SONO BLU

Amore mio lontano

ormai dimenticato

è su di te che adesso

io scrivo il mio trattato

e mentre cado giù

io non capisco se

sei stata proprio tu

a farmi diventare me

e dentro sono blu

e non capisco se

sei stata proprio tu

a farmi diventare me

blu…

e sembra tutto più lontano ormai

e mentre cado giù

io non ricordo se

le parole che dicevi tu

non mi aiutano un granché

e dentro sono blu

e non capisco se

sei stata proprio tu

a farmi diventare me

blu…

e sembra tutto più lontano ormai

amore mio lontano

ormai dimenticato

è su di noi che un giorno

il tempo si è fermato

e dentro sono blu

e non capisco se

sei stata proprio tu

a farmi diventare me

blu…

e sembra tutto più lontano ormai