C’è posta per te: Can Yaman ospite da Maria De Filippi

Can Yaman è tra gli ospiti del terzo appuntamento con Maria De Filippi e le storie di C’è Posta per Te. Amatissimo e seguitissimo in tv e sui social, la star turca di DayDreamer sarà il ‘regalo speciale’ di una delle storie raccontate da ‘Queen Mary’. L’appuntamento è per domani, 23 gennaio, in prima serata su Canale 5.

In questa puntata, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), nelle due sorprese della serata non è coinvolto soltanto Yaman ma anche l’interprete de Il giovane Montalbano Michele Riondino.