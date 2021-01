We Can Be Heroes: Pedro Pascal annuncia il sequel

Dal suo debutto su Netflix, lo scorso 25 dicembre, We Can Be Heroes ha riscosso molto successo sulla piattaforma. A meno di un mese dall’uscita, Pedro Pascal, tra i protagonisti del film, ha annunciato su Twitter la lavorazione del sequel retwittando il post del regista Robert Rodriguez.

“44 milioni di famiglie si sono sintonizzate su Netflix per vedere ‘We Can Be Heroes’ nelle sue prime 4 settimane!! E… Breaking News: saremo di ritorno per un secondo round! Sto già sviluppando il sequel con @Netflix!“, ha ‘cinguettato’ Rodriguez.

“Perché sei un grande“, ha commentato Pedro Pascal retwittando il post del regista.

LA STORIA

Quando tutto in città sembra essere tranquillo, gli invasori alieni rapiscono tutti i supereroi della Terra, gli Heroics, e così i loro figli vengono portati al sicuro in un rifugio del Governo. Tra i teenager c’è chi sa cambiare le sembianze del suo viso, chi sa allungare i propri arti, chi con la sua voce riesce a muovere oggetti, chi sa mandare avanti o indietro il tempo, chi prevede il futuro con il disegno e chi ha il potere dell’acqua. E poi c’è la giovane e intelligente Missy Moreno (interpretata da Yaya Gosselin) che non ha nessun super potere ma non si ferma davanti a nulla per salvare il suo papà supereroe Marcus Moreno (interpretato dalla star di ‘The Mandalorian‘ Pedro Pascal).

Missy, però, capisce grazie alla nonna (celebre allenatrice degli Heroics) che il suo potere è la sua intelligenza e il suo spirito di leader. Così giovane protagonista fa squadra con il resto dei giovani super per sfuggire a Miss Granada (interpretata da Priyanka Chopra-Jones), la misteriosa babysitter inviata dal Governo per controllarli. Se vogliono salvare i loro genitori, però, devono lavorare insieme usando i propri super poteri – dall’elasticità al controllo del tempo, fino alla capacità di prevedere il futuro – formando un team straordinario. Tra esplosioni di colori, azione, avventure, allenamenti e super poteri in questa storia niente è come sembra. Buona visione!

Completano il cast, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it): Boyd Holbrook, Christian Slater, Chris McDonald e Adriana Barraza.