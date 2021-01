Gazzelle inaugura il suo 2021 con il singolo “Belva”

“Belva” è il nuovo singolo di Gazzelle disponibile sulle piattaforme digitali: il cantautore è anche autore dell’ultimo inedito dei Tiromancino

Gazzelle risolleva la tristezza post vacanze di Natale con un nuovo singolo. Il cantautore ha annunciato a sorpresa “Belva”. Il brano, prodotto da Federico Nardelli, sarà disponibile in streaming e in digitale dal 29 gennaio per Maciste Dischi/Artist First.

Il singolo arriva dopo le uscite di “Destri”, “Scusa” e “Lacri-ma”. Pezzi che testimoniano il un ritorno di Gazzelle in grande stile.

Il primo singolo si è conquistato la certificazione di platino dopo aver passato settimane in testa alle classifiche dei brani più venduti. Nelle prime 24 ore il pezzo ha raggiunto la vetta della Chart Top 50 Italia di Spotify, ha esordito direttamente sul podio della classifica Top Singoli FIMI e oggi conta circa 48.4 milioni di stream totali. Il brano si è guadagnato un posto anche nella Chart Viral 50 Globale di Spotify e continua a stazionare nelle prime posizioni della Chart Top 50 Italia di Spotify.

Il 2021 di Gazzelle, viste le premesse, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sembra destinato prolifico di inediti. Lo testimonia anche il suo lavoro come autore. Il 31enne ha scritto a quattro mani con Federico Zampaglione anche il nuovo singolo dei Tiromancino, “Cerotti”, in uscita l’8 gennaio.