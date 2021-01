Fuorisede a Firenze: l’ambulatorio medico è gratuito

A Firenze nasce l’ambulatorio medico gratuito per studenti fuorisede: da febbraio i giovani iscritti all’università ma residenti in altre regioni non saranno più costretti a ricorrere alla guardia medica

A Firenze nasce l’ambulatorio per l’assistenza sanitaria, servizio gratuito rivolto agli studenti universitari fuorisede. Che da febbraio, in pratica, non saranno più costretti a ricorrere alla guardia medica o, peggio, ai pronto soccorso. La novità è contenuta nell’accordo sottoscritto tra Comune, Città metropolitana, Ateneo e Asl Toscana centro: con la firma, infatti, verrà aperto un bando per intercettare i medici che svolgeranno il servizio.

“Gli studenti universitari presenti in città ma residenti in altre regioni finora sono stati costretti, in caso di necessità, a rivolgersi alla guardia medica o al pronto soccorso“. Così agli studenti sarà garantita “l’assistenza sanitaria gratuita con un medico dedicato. Che è un modo anche per alleggerire la pressione su guardia medica e pronto soccorso, già fortemente sollecitate in una fase come quella attuale”, spiega l’assessore all’Università e ricerca, Elisabetta Meucci. L’ambulatorio “ha pochissimi esempi simili in altri Atenei italiani”, aggiunge il rettore Luigi Dei. “L’Università finanzierà con circa 25.000 euro l’avvio di un’iniziativa molto importante. Gli studenti interessati al nuovo consultorio sono gli oltre 14.000 iscritti residenti fuori della Toscana”.

Le condizioni per la realizzazione sono state assicurate dall’università, che, finanziando completamente l’ambulatorio per fuorisede, ha consentito all’azienda sanitaria di reperire gli spazi e i medici attraverso un bando di prossima pubblicazione. L’ambulatorio, attivo da febbraio, sarà aperto dal lunedì al venerdì per quattro ore. Gli studenti potranno rivolgersi al servizio per patologie e sintomi non critici e non urgenti. Il medico dell’ambulatorio potrà prescrivere eventuali accertamenti specialistici o strumentali, trattamenti terapeutici connessi all’evento clinico, così come effettuare richieste di ricovero e consulenze telefoniche.

L’assistenza in questione non copre, per il momento, le visite a domicilio, comunque svolte dopo le 20 dalla continuità assistenziale. Per l’anno accademico in corso all’ambulatorio potranno accedere, gratuitamente, gli studenti fuorisede muniti della carta dello studente e del libretto sanitario cartaceo appositamente fornito dalla Città metropolitana, in modo da comunicare l’intervento sanitario effettuato al medico di base dello studente.