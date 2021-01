Fortnite: come ottenere la skin di Predator

Il guerriero più spietato dell’universo è arrivato nella stagione 5 di Fortnite. Da oggi è possibile sbloccare la skin di Predator senza doverla acquistare nel Negozio Oggetti. Per ottenerla sarà sufficiente vincere una delle nuove missioni dedicate, ovvero “Sconfiggi Predator”. Tuttavia, l’incarico non sarà semplice. Innanzitutto, dobbiamo trovare il nostro alieno, e questa è la vera sfida.

Predator, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si nasconderà nei meandri della Fortezza Furtiva, ma attenzione: può diventare semi-invisibile, come nei film, e mimetizzarsi perfettamente con il luogo circostante. Per rintracciarlo ci vorrà tanta pazienza, ma non è impossibile: aguzzando la vista potrete scorgere un luccichio che delimita il suo contorno. In alternativa, si paleserà durante un attacco.

Una volta sconfitto si otterrà la tanto agognata skin, completa anche dell’abilità occultamento, sebbene la sua durata una volta attivata sia meno di un minuto.