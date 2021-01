Eurobet o Melbet: quale bookmaker è migliore?

Vuoi conoscere quali sono le differenze fra Eurobet e Melbet? Ti interessa conoscere quale tra i due bookmaker è più vantaggioso? Scopri quello che ne pensa il nostro esperto!

Vuoi scoprire quali sono le più importanti differenze fra questi due bookmakers? Cosa offrono e perché scommettere su di essi? Abbiamo cercato di considerare tutti gli aspetti per darti una visione più accurata.

Chi sono Eurobet e Melbet?

Porsi delle domande è legittimo, aver timore di spendere il proprio denaro in piattaforme estranee è ancora più legittimo, ed è proprio per questo che ti presenteremo nel dettaglio entrambe le piattaforme.

Eurobet fa parte del gruppo inglese GVC Holding plc ed opera in Italia con regolare Concessione GAD n. 15016 emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Possedendo una licenza AAMS approvata dal governo italiano, il sito risulta totalmente legale nel nostro paese.

Melbet è una piattaforma che opera sul mercato internazionale delle scommesse grazie alla sua licenza 8048/JAZ fornita dal governo di Curacao. Gestita ed amministrata dalla società Alenesro Ltd, nei paesi bassi, non può operare sul mercato italiano a causa dell’assenza di una licenza AAMS, tuttavia il sito accoglie senza problemi i clienti italiani.

Informazioni generali sulle piattaforme

Entrambe le piattaforme hanno modo di offrire un servizio di ottima qualità grazie agli innumerevoli lati positivi offerti dalla gestione dei propri siti.

Partendo dal fattore sicurezza, i tuoi dati saranno costantemente al sicuro grazie al sistema di crittografia, che non permetterà che essi possano essere diffusi o rubati.

Sia Melbet che Eurobet mettono a disposizione un’applicazione scaricabile mediante il proprio store sul proprio cellulare. Entrambe le applicazioni sono ottimizzate nel migliore dei modi, offrendo delle schermate intuitive e immediate.

I siti offrono la possibilità di giocare su diversi eventi sportivi, anche mediante delle eccellenti sezioni live.

Palinsesti offerti da Melbet e Eurobet

Il palinsesto messo a disposizione da una piattaforma di scommesse ricopre assolutamente un ruolo fondamentale. Un cliente avrà modo di spendere numerose ore di gioco grazie alla presenza di un palinsesto vasto e colmo di ottime quote.

Questo è proprio il caso dei due portali che stiamo andando ad analizzare. Andiamo a scoprirli nel dettaglio!

Eurobet

La piattaforma mette a disposizione un palinsesto invidiabile e colmo di eventi sportivi, non tralasciando sezioni per chi cerca altri generi di divertimento. Gli sport sono molteplici, partendo dal classico calcio, dove avrai la possibilità di scommettere sul meglio delle competizioni mondiali ed europee, su tutto ciò che possono offrire i campionati e le coppe nazionali. Inoltre, non è assolutamente da trascurare la presenza di altri noti sport come il basket, il nuoto o la pallavolo. La lista è smisurata ed avrai modo di consultarla sul sito. Come affermavamo poco fa, il divertimento non si limita alle scommesse sportive, poiché avrai modo di giocare sul mondo del gossip o della politica, non dimenticando la sezione dedicata ai videogiochi.

Melbet

Non per essere da meno rispetto alla concorrenza, anche questo portale offre un palinsesto ricco e zeppo di eventi per qualsiasi gusto. Sei un appassionato del mondo calcistico? Perché non piazzi una scommessa su ciò che può offrirti la Champions o Europa League? Ti interessano i campionati nazionali? Potrai trovare una smisurata sezione dedicata anche ad essi, non tralasciando le coppe di lega. Sei un fan del basket? Potrai puntare il tuo denaro sul meglio della pallacanestro italiana o sulla celebre Nba. Gli sport presenti sul portale sono a dozzine e la tua sete di gioco potrà facilmente essere placata. Anche in questo caso, vi è una sezione dedicata agli eventi differenti dal mondo sportivo, come quello dei videogiochi.

Posso giocare anche da cellulare?

Entrambi i siti offrono delle applicazioni mobile estremamente comode.

Ci sono dei limiti alle scommesse che posso fare giornalmente?

Assolutamente no, puoi giocare in totale libertà, tuttavia, ricorda di consultare la sezione inerente ai metodi di pagamento per controllare eventuali limiti di ricarica o deposito.

Quote e bonus

Le quote messe a disposizione da entrambi i portali sono decisamente bollenti e avrai modo di far fruttare facilmente i tuoi investimenti. Inoltre, la presenza di bonus alla tua registrazione fornisce un ruolo cruciale nel tuo investimento.

Su Eurobet potrai usufruire di un bonus alla registrazione equivalente a 215 euro diviso in due tranche, una da 15 euro ed una da 200 euro.

Su Melbet potrai mettere le mani su un bonus di benvenuto equivalente al 100% della tua quota iniziale, fino ad un massimo di 100 euro.

Servizio di assistenza e metodi di pagamento

I servizi di assistenza presenti sulle piattaforme lavorano 24/7 al fine di prestare un supporto professionale ed efficiente. Sono contattabili in diversi modi, tra cui un servizio di Live chat estremamente veloce e consigliato.

Per quanto riguarda la gestione del tuo denaro, avrai la possibilità di usare carte di credito, Mastercard o Visa, non trascurando tutti gli altri metodi presenti che potrai consultare sui rispettivi siti.