Crisi di governo, Tabacci avvia il cantiere dei costruttori

Governo Conte in crisi, apre il cantiere dei costruttori: incontro tra Tabacci e Rotondi per formare il gruppo che amplierà la base parlamentare della maggioranza

Lavori in corso alla Camera dei deputati per la costruzione del gruppo dei Costruttori. A quanto apprende l’agenzia Dire, il leader di Centro Democratico Bruno Tabacci con il senatore ex M5s Gregorio De Falco stanno incontrando a Montecitorio alcuni esponenti politici che dovrebbero avere un ruolo nella costruzione del gruppo che ampliera’ la base parlamentare della maggioranza. I due parlamentari hanno avuto un fitto e prolungato colloquio con il vicepresidente del gruppo di Forza Italia, il democristiano Gianfranco Rotondi.

Nel gruppo anche la Polverini

“La Polverini ha richiesto di entrare nel nostro gruppo e noi siamo stati ben contenti di accettare la sua disponibilità”. Cosi’ Bruno Tabacci, presidente del Centro Democratico, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna come riferisce la Dire (www.dire.it).

“E’ chiaro che in questo momento questo gruppo ha una certa capacità di attrazione. Puntiamo a superare i 20 e fare un gruppo normale all’interno della dialettica parlamentare”.

Pronti a ricandidarsi con Conte

“E’ un problema di obiettivo politico generale. Noi non abbiamo fatto mistero che guardiamo anche all’impegno diretto di Conte alla possibilità di presentarsi alle elezioni, che è la cosa più diretta, quando saranno”.

