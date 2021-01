Sta per arrivare il nuovo album di Franco126

A che punto è l’album di Franco126? Ad aggiornare i fan sullo stato dei lavori è lo stesso cantautore: “Ci siamo quasi”

Il 2021 sarà un anno importante per Franco126 e non solo per il suo debutto nei palazzetti (QUI tutti i dettagli). Il cantautore è pronto a lanciare nuova musica, tracce inedite che arrivano dopo il successo del debutto da solista con “Stanza singola”. Una piccola anteprima è arrivata sul finire dello scorso anno con “Blue Jeans”, il brano che lo vede collaborare con Calcutta per le voci e con Giorgio Poi per le chitarre del pezzo.

Ma a che punto è l’album di Franco126? Quanto manca alla sua pubblicazione? A rispondere, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è lo stesso artista romano con una serie di storie risposta ai fan. “Ci siamo quasi”, scrive il 28enne lasciando intuire che sia ormai solo questione di settimane. Presto, quindi, potrebbe arrivare una news ufficiale. Nello scambio di battute con i suoi seguaci, Franco126, però, si lascia andare ad altre rivelazioni. Il cantautore svela, infatti, qualche lyrics del disco e mette curiosità su un possibile featuring con Coez.