Salmo e Blanco nel nuovo singolo di Mace dal titolo “La canzone nostra”: il brano anticipa il prossimo disco del producer in uscita a febbraio

Mace sta per tornare e ha tanta voglia di stupire. Il producer ha chiamato a raccolta Salmo e Blanco per il suo nuovo singolo, “La canzone nostra”. Il brano è disponibile in radio e in digitale, come anticipazione del prossimo disco del producer in uscita il 5 febbraio. Si tratta di “Obe”, che come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è già dispobile in preorder e presave.

In una notte d’estate, ascoltando Hiroshi Yoshimura, compositore giapponese degli Anni 80, si fa strada la prima ispirazione che porta Mace alla stesura della strumentale su cui si regge la traccia: l’intreccio tra le ritmiche elettroniche e le atmosfere suggestive della musica ambient. Il brano è un alternarsi di momenti sonori in perfetto equilibrio tra l’energia del beat e lo sguardo poetico del producer.

È, infatti, la veste profondamente evocativa della produzione a diventare protagonista grazie alla capacità di trasportare l’ascoltatore “altrove”, di aprire una piccola finestra sulla strada percorsa dall’artista.