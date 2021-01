Rimini dedica una settimana di eventi a Fellini

Rimini celebra Fellini: per l’anniversario della nascita del regista una settimana di eventi in diretta streaming con giornalisti ed esperti

In occasione dell’anniversario della nascita di Federico Fellini, mercoledi’ 20 gennaio, Rimini organizza un cartellone di iniziative in diretta streaming con giornalisti ed esperti. Tra questi Vincenzo Mollica, Laura Delli Colli, Antonio Monda, Rosita Copioli, Francesca Fabbri Fellini, Gianfranco Angelucci, Stefano Francia di Celle, Marco Bertozzi, Piera Detassis, Bruno Roberti, Frank Burke. Saranno in rete tutti i pomeriggi dalle 17.15 alle 19.15 per raccontare con nuove parole il cinema del regista riminese, su diverse piattaforme, dal canale youtube alle pagine facebook del Comune di Rimini, della Cineteca Comunale, del Laboratorio aperto Rimini Tibero e il sito www.officinariminiarte.it. “Fellini Calls”, questo il nome dell’iniziativa, prende spunto dalla rilevante produzione editoriale su Fellini che ha invaso gli scaffali delle librerie in questi ultimi mesi.

Come spiega la Dire (www.dire.it) si parte oggi con Vincenzo Mollica, Antonio Monda, Cristina Battocletti, Oscar Iarussi, Rosita Copioli, Francesca Fabbri Fellini e lo spettacolo in diretta streaming dal Teatro Galli “Felliniana-Omaggio a Fellini“. Giovedi’ 21 gennaio spazio ad Alessandra Levantesi, Stefano Francia di Celle, Gianfranco Angelucci, Andrea Minuz, Pino Farinotti, Aldo Tassone, Alessandro Carrera; mentre venerdi’ 22 a Marco Bertozzi, Piera Detassis, Bruno Roberti, Angelo Battistini, Cinzia Carnevali, Paolo di Paolo, Frank Burke. A completare una settimana dedicata a Fellini e al suo cinema, a cura di Officina Rimini Arte, la replica di alcune recenti conferenze, a partire dalla masterclass, per la prima volta sottotitolata in italiana, realizzata da Frank Burke per il Centenario felliniano.