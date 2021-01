Nuova protesi blocca i calcoli della cistifellea

Una nuova protesi in grado di bloccare i calcoli della cistifellea: risultati incoraggianti da uno studio sugli animali

Una nuova protesi in grado di bloccare i calcoli alla cistifellea. Si tratta di uno studio prospettico condotto presso lo stabulario dell’Università Cattolica (il CENRIS) su 15 maialini. E’ stata sperimentata una nuova protesi colecistica che è stata disegnata per bloccare i calcoli colecistici e prevenire la migrazione nelle vie biliari e così evitare una colecistite a/o colangite. Il Cemad Gemelli ha scoperto che questa endoprotesi è facile da posizionare e non da eventi avversi. Bisogna attendere i risultati a lungo termini su umani e vedere se davvero lo Shai stent è in grado di bloccare la migrazione dei calcoli colecistici.

Titolo originale

A novel gallbladder umbrella stent (the Shai™ Stent) for prevention of stone migration and impaction: results on feasibility and short-term safety in a porcine model