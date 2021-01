New Pokémon Snap: i preordini sono aperti

Sono aperti i preordini per New Pokémon Snap, il nuovo gioco del franchise di Pokémon disponibile dal 30 aprile in esclusiva per Nintendo Switch.

L’avventura si svolgerà nella regione di Lentil in un arcipelago ricco di habitat di ogni sorta, dalle fitte giungle ai deserti sconfinati, e brulicante di Pokémon tutti da scoprire. In New Pokémon Snap, i giocatori metteranno alla prova le proprie abilità nell’arte della fotografia e, con l’aiuto del Prof. Speculux e della sua assistente Rita, affronteranno una missione nella quale dovranno immortalare i Pokémon di Lentil nel loro habitat naturale.

All'inizio avventurarsi tra le distese di inesplorata natura selvaggia di Lentil potrebbe sembrare rischioso, ma niente paura: grazie alla navicella NEO-UNO non si corre alcun pericolo! Salendo a bordo della NEO-UNO, i giocatori avanzeranno autonomamente lungo i percorsi dell'isola che stanno visitando e potranno così concentrarsi sui loro scatti.

Una moltitudine di Pokémon selvatici prosperano nei vari ecosistemi ai quali si sono adattati. Alcuni vivono in gruppi che proteggono il proprio territorio, altri gironzolano in solitaria, altri ancora volteggiano in cielo oppure giocano con altre specie di Pokémon. Lanciandogli una Mela soffice, un gustoso frutto tipico di Lentil, sarà possibile catturare la loro attenzione o osservarli mentre mangiano. Se usate con astuzia, le Mele soffici sono anche molto utili per attirare i Pokémon in situazioni di ogni tipo e vedere come reagiscono.

Durante le ricerche, i giocatori scopriranno anche che talvolta alcuni Pokémon e piante emettono uno speciale bagliore. Questa peculiarità è stata osservata solo nella regione di Lentil ed è conosciuta come fenomeno Lumina. Non resta che salire a bordo della fidata NEO-UNO e fare luce su questo curioso fenomeno!

Il Prof. Speculux sarà lì per valutare le foto dei giocatori. Le foto scattate, infatti, riceveranno un punteggio basato sulla posa dei soggetti, sulle loro dimensioni all’interno della foto, sul grado di rotazione dei Pokémon verso l’obiettivo e sulla loro posizione nell’inquadratura. Mentre proseguono le ricerche e si aggiungono sempre più scatti alla propria collezione, sarà possibile avvistare dei Pokémon che presentano comportamenti inconsueti. Gli Allenatori dovranno scattare foto a più non posso e selezionare le loro preferite per creare il proprio Fotodex personale.