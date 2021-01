Incontinenza fecale: impianto di Sphinkeeper efficace

L’impianto di Sphinkeeper è efficace nel trattamento dell’incontinenza fecale: secondo uno studio migliora la qualità di vita dei pazienti

L’impianto di Sphinkeeper si è dimostrato efficace nel trattamento dell’incontinenza fecale. In uno studio prospettico su 42 pazienti affetti da questa patologia (di cui 14 con difetti sfinterici) trattati con impianto di Sphinkeepe e seguiti mediamente per 15.9 mesi, l’impianto si è rivelato un metodo sicuro ed efficace per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Titolo originale

Efficacy of Sphinkeeper™ implant in treating faecal incontinence.

Litta F, Parello A, De Simone V, Campennì P, Orefice R, Marra AA, Goglia M, Moroni R, Ratto C.

Br J Surg. 2020 Apr;107(5):484-488. doi: 10.1002/bjs.11558. Epub 2020 Feb 17.

PMID: 32064592