Gossip Girl: le foto dei nuovi protagonisti della serie

Nuovo anno, nuovi dettagli. L’account di HBO Max ha presentato attraverso suo profilo Instagram tutti gli interpreti principali del cast del reboot di Gossip Girl, che dovrebbe debuttare in primavera.

La prima immagine pubblicata vede tutti i protagonisti seduti sugli iconici scalini del Metropolitan Museum of Art di New York su cui Blair Waldorf (interpretata da Leighton Meester), nella versione originale della serie, comandava le sue ‘tirapiedi’, leggeva i segreti diffusi da GG, pranzava, spettegolava con la sua migliore amica Serena Van Der Woodsen (interpretata da Blake Lively) e Chuck Bass (interpretato da Ed Westwick) o si sedeva prima di entrare a scuola. In poche parole era il trono di Queen B.

Oltre alle immagini e ai video di gruppo, HBO Max come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha pubblicato le immagini dei singoli protagonisti accompagnati da una caratteristica della personalità del personaggio. Per esempio Zoya Lott (interpretata da Whitney Peak) viene descritta con “Prospettiva“, Max Wolfe (interpretato da Thomas Doherty) con “Libertà” e Jordan Alexander (interpretata da Julien Calloway) con “Influenza“.

Basata sull’omonima serie di romanzi scritta da Cecily von Ziegesar, i dieci episodi della serie sono ambientati otto anni dopo che il sito originale di Gossip Girl si è oscurato. A prendere le redini della storia c’è una nuova generazione di adolescenti dell’elite di Manhattan che prende il posto del cast originale spazzando via BlackBerry e blog. Spazio alla quotidianità divisa tra smartphone, social network e alla frenesia di New York. Inoltre, non si sa ancora se qualcuno del cast originale farà ritorno ‘a casa’.

ECCO TUTTI I PROTAGONISTI DI GOSSIP GIRL

WHITNEY PEAK È ZOYA LOTT

EVAN MOCK È AKENO “AKI” MENZIES

ELI BROWN È OTTO “OBIE” BERGMANN IV

TAVI GEVINSON È KATE KELLER

EMILY ALYN È AUDREY HOPE

THOMAS DOHERTY È MAX WOLFE

ZIÓN MORENO È LUNA LA

SAVANNAH SMITH È MONET DE HAAN

JORDAN ALEXANDER È JULIEN CALLOWAY