Casa Marcello Night su YouTube è un successo

Casa Marcello Night, il web-show di Marcello Cirillo in onda ogni venerdì su YouTube, è un successo: migliaia le visualizzazioni

Metti una sera a casa Marcello night…tra amici e buona musica, così Marcello Cirillo accoglie le migliaia di persone che il venerdì sera su YouTube entrano a casa Marcello. L’atmosfera è quella di Una casa calda, accogliente, colma di oggetti, ricordi, musica, colori…a casa Cirillo si respira un’aria di famiglia e convivialità; davanti ad un pianoforte, sorseggiando un buon bicchiere di rosso, Marcello Cirillo accoglie e coinvolge gli amici e i compagni di viaggio tra sketch divertenti, riflessioni e performance musicali. Al centro del web show sempre la musica, il vero filo conduttore non solo di questo progetto, ma di tutto il percorso artistico di un artista eclettico e poliedrico come Marcello Cirillo.

E Se è vero che il varietà, è uno spettacolo di arte varia costituito da una sequenza di numeri e attrazioni di generi diversi recitazioni comiche, improvvisazioni, canzoni, danza, senza un apparente filo conduttore che li unisca, a casa Marcello night possiamo trovare tutto questo e molto di più.

Il web show realizzato da Marcello Cirillo su YouTube in meno di due mesi si avvia verso le 200000 visualizzazioni totali, con più di 15000 visualizzazioni il venerdì sera. “Casa Marcello Night” viene trasmesso oltre che dal canale YouTube “Diretta Web Casa Marcello” anche in Calabria da “Telemia”, dalla web tv “Brixia channel” e in Campania da “Italia2Tv”, “Bussento channel”, e da “nova web tv”.

In un 2020 da dimenticare, e mentre il Covid paralizzava il mondo e le nostre vite, nasceva sul web “casa Marcello”: un progetto realizzato da Marcello Cirillo e Alberto Maria Trabucco, nato dalla necessità di Cirillo di continuare a comunicare con il suo pubblico regalando emozioni e qualche minuto di leggerezza, durante i lunghi periodi di lockdown che abbiamo vissuto e poi è arrivata l’idea, l’ispirazione di ricreare sul web lo spettacolo che a Marcello Cirillo piacerebbe fare in tv.

“Casa Marcello Night”…il varietà sul web nell’epoca del Covid. Il Web Show permette di apprezzare l’abilità di Marcello Cirillo di impegnare il pubblico in due ore di amabilissimo spettacolo e passione per la musica e l’arte in generale. Cirillo a casa Marcello night conduce, Canta, suona, diventa narratore irriverente, leggero ma allo stesso tempo arguto raccontatore della realtà che ci circonda.

Gli artisti che fino ad oggi sono stati ospiti del format web sono: Renzo Arbore, Simona Ventura, Silvia Mezzanotte, Luisa Corna, Roberta Faccani, Eleonora Daniele, Mariella Nava, Demo Morselli, Vincenzo Incenzo, Marco Masini, Scialpi, Enrico Ruggeri, Peter Straker, Richard Benson e tanti altri. Tante le presenze fisse di casa Marcello night: l’attore Matteo Cirillo che racconta al pubblico i suoi pensieri a voce alta, il musicista Maurizio Puxeddu con la sua rubrica “musica e suoni dal mondo”, Rodolfo Laganà con le sue “ricette del buonumore”, Sandro Torella nelle vesti del presidente Conte, “siri” l’assistente virtuale che ci risolve il risolvibile, alias Serena Baldaccini, il giornalista e critico televisivo Nello Pacchero, il metronotte Labor, Alberto Saviano alias Lino Barbieri, l’autore rai Massimo Cinque che con la sua delicata leggerezza offre al pubblico spunti di grande riflessioni e il caporedattore calcio rai sport, il giornalista Fabrizio Failla con i racconti sospesi fra musica e sport. L’appuntamento con casa Marcello night è il venerdì sera alle 21,00 sul canale YouTube “diretta web casa Marcello”.