Al Senato fiducia risicata per il governo Conte

Al Senato il governo Conte ottiene la fiducia con 156 voti grazie anche al voto di due senatori di Forza Italia espulsi dal partito: numeri critici per l’esecutivo

Il governo Conte ottiene la fiducia del Senato, seppur risicata, con 156 a favore, 140 contrari e 16 astenuti. Dei diciotti senatori di Italia viva 16 si sono astenuti, il senatore Nencini del Psi ha votato a favore del governo e Marino era assente al voto, causa Covid. “Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L’Italia non ha un minuto da perdere. Subito al lavoro per superare l’emergenza sanitaria e la crisi economica. Priorità a piano vaccini, Recovery Plan e dl ristori”, dichiara il premier Giuseppe Conte dopo la votazione come riferisce la Dire (www.dire.it).

A favore dell’esecutivo hanno votato anche due senatori di Forza Italia, Rossi e Causin, che sono poi stati espulsi dal partito come ha riferito Antonio Tajani.

Casellati ricorre al Var… su Ciampollilo

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ieri sera ha chiesto di vedere il video della votazione del senatore Ciampolillo. Tutto ciò per decidere l’arrivo in tempo per esprimere il voto oppure no. Commento scherzoso di alcuni senatori: “E’ l’assistenza video, il Var”.