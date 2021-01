Turismo, Alvaro Garnero: Brasile potenza mondiale

Alvaro Garnero: “Brasile potenza mondiale da 30 milioni di turisti, il nostro Paese può contare su tante esperienze diverse”

Il Brasile sarà la sede del primo ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale del turismo (Omt) in America Latina. Una misura, questa, che dovrebbe concretizzarsi nel 2021 e che mira a incoraggiare il settore nella regione. Il segretario generale dell’organismo, Zurab Pololikashvili, nella sua visita nel Paese, ha riaffermato il proprio impegno a fare del comparto uno dei primi motori dello sviluppo sostenibile. L’innovazione e il richiamo di turisti internazionali sono elementi importanti per la crescità del peso specifico del settore all’interno della economia nazionale.

“Se riusciamo a trasformare l’esperienza e le bellezze culturali del Brasile in una cartolina in grado di attrarre le persone, il numero dei turisti può arrivare a 30 milioni” sottolinea in un’intervista con l’agenzia Dire (www.dire.it) Alvaro Garnero, ambasciatore del Turismo del Brasile. “Questi numeri vorrebbero dire quasi il 20 per cento del Prodotto interno lordo. Il nostro Paese può contare su tante esperienze diverse che possono farci diventare leader nel turismo mondiale”.

Anche nella sua qualità di imprenditore nel ramo dell’intrattenimento, Garnero evidenzia le necessità di innovazione nel turismo. “La tecnologia e l’innovazione saranno fondamentali per un turismo più forte” dice. “Lo vedo in tutto il mondo, la tecnologia sarà decisiva. Io ho investito adesso in una startup che si chiama iFriend e che stiamo realizzando per il Brasile. È uno strumento sociale che può permettere a qualsiasi persona in città di diventare una guida, anche a livello gastronomico”.

Sono anni che il Brasile non oltrepassa la soglia di sei milioni di visite di turisti stranieri. Una quota che Garnero, adesso, è desideroso di superare. “In questi ultimi anni ho portato il Brasile nel mondo, ora voglio fare il contrario” dice.

“Nel nostro Paese ci sono posti che non conosciamo neanche noi; figuriamoci gli stranieri ai quali li vogliamo mostrare”.

