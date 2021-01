Sta per arrivare il nuovo album di Filo Vals

Ma Filo Vals non si è limitato solo a dar voce alle parole di Insonne. Come già fatto in passato con i singoli “Prima del caffè”, “Occasionale” e “Mr. World”, con cui si è fatto conoscere a livello internazionale, l’artista ha anche dato a esse forma e colore attraverso la realizzazione del videoclip, di cui è ideatore, regista e interprete.

Le immagini che si susseguono, caratterizzate da un forte imprinting cinematografico, lo ritraggono solo in mezzo al mare, in un contesto onirico, un non-luogo al di là del tempo e dello spazio. L’artista si trova a bordo di una barca, da cui suona e canta accompagnato da un pianoforte e circondato da spartiti musicali e vecchie carte geografiche. Le onde, dapprima placide e cullanti, si fanno improvvisamente così turbolente e impetuose da farlo precipitare in acqua, dove, a salvarlo, giunge un’incantevole sirena che gli dà la forza di risalire in superficie. Almeno per stanotte, l’insonnia è vinta, l’angoscia è sparita, la serenità con cui ci si abbandona al sonno è finalmente ritrovata.