Selena Gomez canta in spagnolo “De Una Vez”

Selena Gomez, nel video “De Una Vez” l’indizio di un intero progetto in spagnolo? La canzone è una ventata di pop che affronta i temi della guarigione e dell’empowerment

È tutto vero. Dopo settimane di rumors, Selena Gomez pubblica un singolo in spagnolo. È su tutte le piattaforme “De Una Vez”, una ventata di pop che affronta i temi della guarigione e dell’empowerment. Non a caso la popstar sui social scrive: “Sono incredibilmente orgogliosa del mio background latino. È stato stimolante cantare in spagnolo di nuovo e De Una Vez è un così bell’inno”.

Il video

Da oggi, in contemporanea con l’uscita del brano sulle piattaforme, è online il videoclip ufficiale. Diretta da Los Pérez, la clip mostra la cantante muoversi in una casa magica in cui ogni stanza rappresenta l’evoluzione di Selena. Il video, però, è anche il primo indizio che lascia intuire come questo capitolo in spagnolo per la Gomez non si chiuda solo con una canzone.

Nei titoli di coda, infatti, appare la scritta “Baila conmigo…”. Che sia il titolo del prossimo singolo? Nei giorni scorsi, si è parlato tanto di un possibile album totalmente in lingua e – a questo punto – le voci di corridoio potrebbero trovare una conferma.

In ogni caso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche le parole di Selena fanno sperare: “Questo è l’inizio di qualcosa che ho sempre voluto esplorare. Spero amiate la canzone tanto quanto me”. Nel 2010 Selena aveva già provato a lanciarsi in un brano in spagnolo, “Un Año Sin Lluvia”, ma ai tempi è il capitolo si è chiuso subito dopo. Non resta che aspettare e vedere se oggi sarà diverso.