Off-White e Nike: altra collezione in arrivo

Ancora non sono stati svelati molti dettagli, se non attraverso questa foto che mostra alcuni modelli pixelati con la scritta ‘Actually pending‘.

Da quello che è possibile intuire nel gruppetto di sneakers sembrano esserci le Off-White x Air Jordan 1 “Canary Yellow” e le due Off-White x Nike Dunk Lows di Futura . Senza dimenticare le due Off-White x Nike Air Force 1, che potrebbero fare il loro debutto in occasione della mostra ICA di Abloh a Boston questa estate e un Off-White x NikeCourt Flare 2.

ICONS, IL ‘MAKING OF’ DELLE COLLAB TRA OFF-WHITE E NIKE

Nell’attesa di poter scoprire ulteriori dettagli sulla collaborazione, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) Virgil Abloh ha pubblicato ICONS, il libro co-firmato da Nike (edito Taschen) che racconta la lunga collaborazione, dal successo senza precedenti, tra i due brand nata con la collezione The Ten.

Una copertina verde fluo e tantissime pagine per raccontare il lungo processo creativo che comporta una collab di questo calibro. “Un documentario stampato“, come lo ha definito Abloh, che permette al lettore di immergersi nel ‘making of’ della creazione di una collezione fatti di bozzetti, foto esclusive, appunti e ricordi intimi.

“Questo libro è un catalogo di immagini del mio processo che non si trovano su internet. E credo che sia questo la bellezza dei libri. Internet raramente dà l’immagine completa di una cosa“, scrive il founder di Off-White su Instagram. “Credo nella stampa e credo che le librerie locali siano vitali. Le librerie indipendenti – ha concluso – sono sempre state fondamentali per la comunità e la cultura. Per questo motivo meritano di essere sostenute“.

ICONS è disponibile in alcune librerie indie (purtroppo nessuna in Italia) in Europa e negli Stati Uniti. La release globale, invece, sarà attraverso Nike il 22 gennaio.