La pagina Facebook di Osho disattivata per alcune ore

La pagina Le più belle frasi di Osho scompare e riappare nel giro di alcune ore: errore di valutazione di Facebook dopo una segnalazione

Era scomparsa per qualche ora da Facebook “Le più belle frasi di Osho”, la pagina di satira dell’autore romano Federico Palmaroli. E subito si era mobilitato il mondo politico per difenderne la libertà di satira.

Il deputato e Responsabile Nazionale Innovazione di FDI Federico Mollicone aveva infatti espresso “solidarietà a Federico Palmaroli, genio creativo dietro ‘Le più belle frasi di Osho’ sempre autore di satire intelligenti. Su una semplice segnalazione, è stata disattivata una pagina da più di un milione di follower che non ha mai fatto uso commerciale delle immagini. Facebook rispetti l’ordinamento italiano e la libertà di satira: non può chiudere pagine e rimuovere contenuti in maniera arbitraria per una segnalazione di un’associazione privata. Chiediamo il ripristino immediato e urgente degli account. La sovranità digitale italiana va tutelata. Presenteremo un’interrogazione al governo per chiedere quali iniziative intendano adottare al fine di garantire i diritti fondamentali di manifestazione del pensiero, di libertà di stampa e di libertà di satira, che invieremo anche al presidente dell’Agcom affinché possa garantire l’immediato ripristino.”

DOPO POCHE ORE DAL RECLAMO È AVVENUTO ‘IL RIPRISTINO’

Giusto il tempo di sollevare la polemica e veder apparire i primi articoli sui notiziari online, spiega la Dire (www.dire.it) e la pagina è improvvisamente riapparsa nel feed di oltre un milione di iscritti, con i ringraziamenti per la preoccupazione e gli interventi di difesa, e la spiegazione dell’accaduto.