Giorgio Perlasca diventa “Il cavaliere delle stelle”

Il piccolo Giorgio ha un sogno: incontrare un valoroso cavaliere, come quelli che popolano i libri d’avventura.

Passano gli anni e, non avendone ancora conosciuto uno, inizia a chiedersi se esistano davvero. Quando scoppia la guerra, decide di partire all’avventura, sicuro che lì ne avrebbe trovato almeno uno. Proprio nel momento in cui tutti sembrano volere la guerra, scopre che l’unica avventura per cui valga la pena battersi è l’amore. Non solo. Giorgio si trasferisce in una città lontana, dove alcune persone sono costrette a portare una stella gialla e altre danno loro la caccia. Non può accettarlo. Cerca un confronto con l’Ambasciatore del re di Spagna, che lo nomina cavaliere e gli affida il compito di proteggere le stelle.