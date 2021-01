Foggia: prorogata la mostra sulla Pop Arte italiana

La mostra su Andy Wharol e la Pop Arte italiana alla Contemporanea Galleria d’arte di Foggia è stata prorogata fino al 31 gennaio

La mostra su Andy Warhol e gli artisti della Pop Art italiana, che si sta tenendo presso la Contemporanea Galleria d’arte di Foggia, è stata prolungata fino al 31 gennaio 2021. La Contemporanea Galleria d’arte ha accolto, lo scorso dicembre, il fondamentale evento culturale legato alla carismatica figura di Andy Warhol e ora fino al 31 gennaio 2021 sarà ancora possibile accedere all’esposizione delle opere dei maestri del “novecento” dello spessore di Warhol, Schifano, Festa, Angeli, Adami, Rotella, Nespolo, Lodola e Fioroni.

La mostra d’arte è a cura di Giuseppe Benvenuto, proprietario della Galleria e le opere selezionate rappresentano la vera espressione della Pop Art internazionale, con artisti che recuperano motivi espressivi di uso comune e quotidiano come la pubblicità o propri del linguaggio televisivo e cinematografico per poi riprodurli nella propria arte.

Tra i tanti ci sarà Andy Warhol, con una straordinaria opera originale della serie “Ladies & Gentlemen” del 1975.

O come Mario Schifano le cui opere in mostra sono comprese nell’arco temporale dagli anni ’70 ai ’90 come gli Scorci, i Televisori, le Schegge e le Tele computerizzate o Emulsioni che sono realizzate facendo comunicare la fotografia, per cui nutriva enorme passione, e la pittura, utilizzando fondi fotografici assieme all’intervento pittorico.

Anche Tano Festa è presente nella mostra con opere degli anni ’80 come le Finestre, Coriandoli e i Mulini a vento, mentre sono di Franco Angeli e Giosetta Fioroni rispettivamente Half dollar, Colpo di stato e i Giardini e tecniche miste su carta della Fioroni.

Di Ugo Nespolo troviamo l’opera “Pop Time” del 1990, e molto interessante anche una “Matita su carta” del 1970 di Valerio Adami.

La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 13.00, e dalle 17.00 alle 20.30, fino al 31 gennaio 2021 presso la Contemporanea Galleria d’arte, Viale Michelangelo, 65 a Foggia.

Per informazioni sulla mostra contattare il Tel. 346 7334054 o la mail artebenvenuto@gmail.com.