Esce oggi “365 giorni senza di te – prima parte”

Dalla tv alle librerie. DayDreamer, serie amatissima attualmente in onda su Canale 5 con protagonista la star turca Can Yaman, prende vita sulle pagine della fanfiction italiana dedicata.

365 giorni senza di te – prima parte, questo il titolo del libro autopubblicato prima su Wattpad e poi su Amazon, che ha conquistato migliaia di lettrici ed è entrato nella top 20 delle classifiche letterarie italiane nella settimana dell’uscita. Il 19 gennaio arriva in tutte le librerie con Sperling & Kupfer.

LA STORIA

Uno sguardo che sfugge, un intreccio di mani che si scioglie, il mare sconfinato come unico compagno nella sofferenza. Lei rimane a Istanbul, distrutta da un amore finito ma mai dimenticato. Lui parte in barca, cercando se stesso lontano dalla donna che ama, naufrago nel cuore e nella vita.

Durante i primi sei mesi della separazione di un anno, scanditi dal passaggio delle costellazioni, le loro anime spezzate sono in balia del tormento e cercano di imparare a vivere l’una senza l’altra con l’aiuto di amici, famigliari e di nuove, inedite conoscenze. In questo periodo, l’amore e il dolore si uniranno e diventeranno un tutt’uno per i due amanti sfortunati, che credevano di restare insieme per sempre e che invece si troveranno a fare i conti con il vuoto provocato dalla fine della loro relazione. Riusciranno a ritrovarsi o il dolore impedirà loro di rinascere?